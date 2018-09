Wiceszef MSZ: Nord Stream 2 fundamentalnie różni Polskę i Niemcy

O potrzebie prowadzenia szczerego dialogu na wszystkie trudne tematy w stosunkach polsko-niemieckich, także w kontekście europejskim, przekonywał w Berlinie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

W trakcie dwudniowej wizyty w stolicy Niemiec wiceszef polskiej dyplomacji odbył szereg spotkań zarówno z niemieckimi politykami i urzędnikami, jak również z przedstawicielami polskich i niemieckich mediów. Pierwszego dnia wizyty wiceszef MSZ spotkał się z Manuelem Sarrazinem, przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Niemieckim Bundestagu, z którym rozmawiał na bieżące tematy polityczne.

Wiceminister Szynkowski vel Sęk przekonywał niemieckich partnerów, że Polskę i Niemcy łączy wiele wspólnych tematów, które powodują, że nasze wzajemne stosunki w wielu obszarach są najlepsze w historii. Wskazał jednocześnie na kwestie sporne, takie jak projekt budowy Nord Stream 2. – Budowa drugiej nitki Gazociągu Północnego, czyli tzw. Nord Stream 2 – to kwestia, która fundamentalnie różni Polskę i Niemcy. To temat niebezpieczny dla relacji polsko-niemieckich i szkodliwy dla Europy – zauważył wiceszef polskiej dyplomacji, argumentując, że budowa tego gazociągu może doprowadzić do utraty zaufania między Polską a Niemcami.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych