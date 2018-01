Taryfa antysmogowa: Czyściej i taniej. Spółki wydały komunikaty

Nowa taryfa przewiduje niższe stawki dystrybucyjne dla energii elektrycznej dodatkowo zużywanej w godzinach od 22:00 do 6:00. Niższe stawki dotyczą zużycia energii elektrycznej przewyższającego zużycie w analogicznym okresie poprzedniego roku. W pozostałych godzinach doby odbiorca będzie płacił za energię tyle, co w taryfie G11 – czyli najpopularniejszej taryfie wśród gospodarstw domowych (taryfie jednostrefowej o stałych stawkach w każdej godzinie doby). Wiodące polskie spółki energetyczne – PGE, Tauron, Energa i Enea wydały komunikaty w tej sprawie.

Oferta Antysmogowa Taurona już wkrótce

Tauron Sprzedaż przygotowuje Ofertę Antysmogową dla klientów, którzy zdecydują się na wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb ogrzewania gospodarstwa domowego oraz ładowania samochodów elektrycznych. Oferta Antysmogowa Tauron Sprzedaż jest kolejnym elementem długoterminowej strategii rozwoju produktów i usług Grupy Tauron.

W porównaniu do istniejących taryf wielostrefowych Oferta Antysmogowa wyróżniać się będzie elastycznością. Stawka dzienna ustalona będzie na poziomie taryfy G11 (w przypadku taryf wielostrefowych stawki w godzinach szczytu są wyższe), a specjalna stawka Antysmogowa będzie z upustem 40% w stosunku do G11. Stawka Antysmogowa obowiązywać będzie w godzinach 22.00-6.00 i dotyczyć będzie energii nadwyżkowej.

Oferta Taurona wprowadzona zostanie na rynek w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Tauron Sprzedaż ma bogatą ofertę dla osób ogrzewających mieszkania lub domy energią elektryczną. Dla wszystkich, którzy już z niej korzystają, zostaną przygotowane narzędzia, które umożliwią porównanie obecnych warunków z Ofertą Antysmogową i wybór najkorzystniejszej oferty z perspektywy klienta.

Celem wprowadzenia Oferty Antysmogowej jest wzrost konkurencyjności ogrzewania opartego na energii elektrycznej, a co za tym idzie ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania złej jakości paliwa w domowych piecach.

Nowa Oferta Antysmogowa to kolejny element prowadzonego przez Grupę Tauron kompleksowego programu pn. ”Oddychaj powietrzem”, skierowanego na ograniczenie niskiej emisji i tym samym poprawę stanu środowiska naturalnego.

Wiosną 2017 roku ruszyła specjalna strona internetowa www.oddychajpowietrzem.pl – zawierająca kompendium wiedzy na temat ekologicznego ogrzewania, na której można m.in. sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy.

Jesienią Tauron zorganizował pikniki ekologiczne w kilkunastu miejscowościach. Punktem centralnym tego typu wydarzeń była specjalna mobilna platforma, na której prezentowane są różne sposoby ekologicznego ogrzewania pomieszczeń i udostępniane tablety z programem umożliwiającym wyliczenie kosztów inwestycji dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Enea użyje taryfy nocnej do walki ze smogiem

Enea, czołowy sprzedawca energii elektrycznej, włącza się w działania związane z walką ze smogiem. Jeszcze w styczniu 2018 roku firma planuje rozszerzyć swoją ofertę o nowy produkt promujący zwiększanie zużycia w godzinach nocnych. Nowa oferta Enei, dzięki preferencyjnym cenom, ma zachęcić Klientów do korzystania z ekologicznego ogrzewania elektrycznego oraz samochodów elektrycznych.

Enea intensywnie pracuje nad nowymi elementami oferty, które są zgodne z kierunkiem określonym we wprowadzonym przez Ministerstwo Energii tzw. rozporządzeniem „taryfowym”. Zmiany te dotyczą wprowadzenia nowej grupy taryfowej w taryfach dystrybucyjnych z niższymi stawkami składnika zmiennego opłaty sieciowej dla Odbiorców z gospodarstw domowych w godzinach od 22.00 do 6.00. Niższe stawki będą stosowane w przypadku zwiększania zużycia, w godzinach nocnych, względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

– Zaproponowane rozwiązania otwierają przed Eneą nowe możliwości biznesowe, dlatego przyjmujemy je z dużym zainteresowaniem – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych. – Wsparcie zużycia energii w godzinach nocnych powinno być impulsem do wykorzystania ekologicznego ogrzewania elektrycznego w domach i mieszkaniach naszych Klientów. Wychodzi także naprzeciw idei rozwoju elektromobilności. Nie bez znaczenia jest dla nas, jako firmy odpowiedzialnej społecznie, korzystny wpływ nowych rozwiązań prawnych na poprawę jakości powietrza w miastach –podkreślił Piotr Adamczak.

Enea prowadzi prace przygotowawcze do pilotażowego wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu z preferencyjnymi cenami za energię elektryczną zużytą w godzinach nocnych. Ideą produktu będzie wspieranie zwiększenia zużycia energii w godzinach od 22.00 do 6.00. Standardowa cena brutto sprzedaży energii w produkcie wyniesie 0,2991 zł/kWh, podczas gdy rozliczenie zwiększonego poboru nocnego kosztować będzie zaledwie 0,1731 zł/kWh brutto. Nowy produkt Enei będzie uzupełnieniem preferencyjnych rozwiązań jakie znalazły się w taryfie dystrybucyjnej Enei Operator zatwierdzonej i opublikowanej przez Prezesa URE 16 stycznia tego roku. W efekcie połączenia zarówno preferencyjnych cen energii w produkcie i stawek dystrybucyjnych, objęta nimi dodatkowo zużyta w nocy kilowatogodzina będzie o około 60% tańsza niż w ciągu dnia. Oferta Enei ma zachęcić Klientów do korzystania z ogrzewania elektrycznego, a także pozytywnie wpływać na rozwój elektromobilności dzięki niższym kosztom ładowania samochodów elektrycznych w nocy.

Rozpoczęcie pilotażowej sprzedaży nowego produktu Enei zaplanowywane jest jeszcze na styczeń 2018 roku. Oferta ma dać w przyszłości początek nowej linii produktowej Enei związanej z wprowadzeniem do sprzedaży nowoczesnych urządzeń grzewczych połączonych z preferencyjnym pakietem tańszej energii.

Energa wprowadza taryfę antysmogową

Smog od lat budzi ogromne emocje i stanowi poważny problem w naszym kraju. Nowa oferta zakłada obniżkę ceny energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjnej między godziną 22 a 6, dla energii dodatkowo zużytej w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Oznacza to, że klient, który zdecyduje się przykładowo na wymianę starego, wysokoemisyjnego pieca na nowoczesny, ekologiczny piec akumulacyjny, i w związku z tym jego zużycie prądu w strefie nocnej wzrośnie, to za zużytą dodatkową energię w nocy zapłaci 64 % mniej niż w taryfie podstawowej. Klient posiadający taryfę G11 płaci obecnie w każdej godzinie doby 0,5787 PLN/kWh (brutto). Jest to opłata łączna za energię i za usługi dystrybucyjne. W nowej ofercie opartej na taryfie G12AS w godzinach nocnych klient zapłaci 0,208 PLN/kWh. W pozostałych godzinach doby będą obowiązywały stawki jak w dotychczasowej taryfie G11.

Obniżka kosztów nocnego ogrzewania mieszkań energią elektryczną w porównaniu do cen w dotychczasowej taryfie G11 jest efektem synergii pomiędzy antysmogowymi działaniami podejmowanymi przez rząd a ofertami przygotowanymi przez ekspertów Energi. Wszystkie proponowane produkty budowane w oparciu o nową taryfę G12AS mają zachęcić klientów do aktywnego włączania się w akcję przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska w Polsce przynosząc im jednocześnie wymierne korzyści.

– To kolejny, bardzo ważny krok w kierunku ograniczenia problemu smogu. Wysoka świadomość naszych klientów i znacząco niższe koszty elektrycznego ogrzewania nowoczesnymi systemami grzewczymi, które proponujemy w pakiecie z taryfą antysmogową, z pewnością zachęcą wielu z nich do skorzystania z najnowszych propozycji Energi. Nasza oferta pomoże obniżyć emisję szkodliwych substancji uwalnianych przez wciąż popularne w polskich gospodarstwach domowych piece węglowe, często bardzo już stare i o małej sprawności. Walka o czyste środowisko od lat jest jednym z naszych priorytetów, a nowe produkty wpisują się w dotychczasową strategię działalności Grupy. Jesteśmy zwolennikami teorii, że współpraca potęguje korzyści, dlatego w programie „Oddycham z energią” przewidujemy nie tylko działania edukacyjne, nowe produkty czy rozwiązania rozwijające elektromobilność, ale także ścisłą współpracę z samorządami w poszukiwaniu finansowania proekologicznych systemów ogrzewania – powiedział Jarosław Dybowski, prezes zarządu Energi Obrotu.

PGE: Oferta antysmogowa pomoże w walce o czyste powietrze

PGE opracowała ofertę skierowaną do klientów planujących instalację ogrzewania elektrycznego oraz korzystanie z samochodów elektrycznych, którzy zdecydują się zwiększyć zużycie energii w godzinach nocnych 22:00 – 6:00. Dla zwiększonego zużycia energii w godzinach nocnych zostanie zastosowany upust cenowy w wysokości 50 proc. stawki za energię elektryczną taryfy podstawowej (G11). W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. To jeden z elementów szeroko zakrojonego programu walki o czyste powietrze.

Produkt zapewnia specjalny model cenowy współgrający z cenami taryfowymi PGE Obrót:

· strefa pierwsza (6:00-22:00): równa cenie taryfy G11

· strefa druga (22:00-6:00): równa ½ ceny taryfy G11

Przy czym obniżona stawka obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii zużytej w danym punkcie poboru w analogicznym okresie rozliczeniowym w roku poprzednim.

Z takiej propozycji od 1 lutego będą mogli skorzystać klienci PGE Obrót będący konsumentami, którzy przyjmą ofertę w czasie jej obowiązywania, będą rozliczani w taryfie G12as oraz w taryfie G12as PGE Dystrybucja i nie korzystają z liczników przedpłatowych.

Taryfa antysmogowa i oferty o takim wydźwięku dopełniają katalog taryf oferowanych przez sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej. Analizy PGE wskazują na nawet kilkadziesiąt procent redukcji wysokości rachunków za energię i usługę jej dystrybucji w przypadku zestawienia taryfy antysmogowej z podstawową taryfą całodobową (G11). W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. Oszczędności te wynikają przede wszystkim ze specyfiki zużycia (godziny nocne), a także ze stosowania właściwej technologii grzewczej.

Stawiamy na optymalne dopasowanie produktu do profilu i oczekiwań klienta, co w efekcie wpłynie na jego realne oszczędności. Prezentujemy szeroki wachlarz ofert, w ramach którego jednym z optymalnych rozwiązań, jeśli chodzi o potrzeby odbiorców, jest propozycja antysmogowa. Jej atutem jest długofalowość i stabilność, a co za tym idzie przewidywalność pozwalająca na oszacowanie kosztów ogrzewania w dłuższej perspektywie czasowej – mówi Dariusz Czuk, prezes zarządu PGE Obrót.

Dla nowo przyłączanych budynków jednorodzinnych cena ogrzewania w sposób realny zmniejszy się o kilkadziesiąt procent względem analogicznych kosztów generowanych w taryfie jednostrefowej. Może to stanowić jeden z powodów wyboru technologii grzewczej korzystnej dla środowiska, takiej jak ogrzewanie elektryczne czy też sterowane pompy ciepła.

Wprowadzenie do oferty PGE taryfy antysmogowej jest jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu walki Grupy PGE z zanieczyszczeniem powietrza. W grudniu 2017 r. Grupa PGE zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa, w której zdefiniowała swoją misję w tym zakresie w oparciu o stymulowanie transformacji i rozwoju krajowego ciepłownictwa, tym samym przyczynianie się do poprawy jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobrobytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym i krajowym.

Tchórzewski: Taryfa antysmogowa da czystsze powietrze i tańszą energię w nocy

– Wprowadzone przez nas rozporządzenie daje jednocześnie korzyści dla zdrowia i środowiska. Mamy nadzieję, że nowa taryfa antysmogowa zachęci Polaków do wymiany przestarzałych pieców na ogrzewanie elektryczne. Dzięki temu uzyskamy skuteczny i działający natychmiast instrument walki z niską emisją i smogiem – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej 18 stycznia 2018 r. w siedzibie ME.

Dzięki zmianie przepisów (link do rozporządzenia) przygotowanej przez Ministerstwo Energii została wprowadzona dodatkowa oferta z korzystniejszą stawką opłat za dystrybucję energii elektrycznej zużywanej nocą przez gospodarstwa domowe. Zostały również zaproponowane nowe i atrakcyjniejsze ceny energii elektrycznej w tych godzinach. Dla odbiorców oznacza to nie tylko oszczędności. Jest to również skuteczne narzędzie do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Preferencyjne stawki za ogrzewanie prądem stanowią atrakcyjną alternatywę dla nieprzyjaznych dla środowiska form ogrzewania. Nowe rozwiązanie wpisuje się także w program rozwoju elektromobilności. Użytkownicy aut elektrycznych zyskują możliwość tańszego naładowania swoich pojazdów w godzinach 22:00-6:00.

Odbiorca nie ryzykuje, że wybierając taryfę jego opłaty za energię w dzień wzrosną. Nie będzie też musiał zmieniać swoich dotychczasowych przyzwyczajeń, związanych z korzystaniem z energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ponieważ zużycie energii – niezwiązane z ogrzewaniem pomieszczeń, nie będzie miało istotnego wpływu na zmianę ponoszonych opłat.

Celem wprowadzenia nowej taryfy jest zachęcenie właścicieli gospodarstw domowych do wymiany przestarzałych pieców i ogrzewania domów w nocy przy użyciu energii elektrycznej oraz do jeżdżenia samochodem elektrycznym.

Jest ona skierowana do mieszkańców małych miejscowości i okolic dużych miast, stosujących różne formy ogrzewania piecami, często w sposób niekorzystny dla środowiska i dla zdrowia oraz do odbiorców zużywających energię elektryczną do ładowania samochodów elektrycznych.

Ministerstwo Energii/PGE/Energa/Enea/Tauron