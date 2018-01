Tauron chce wystartować w aukcji mocowej z blokiem w Łagiszy

Tauron planuje wystartować w aukcji mocowej z projektem bloku parowo-gazowego w Łagiszy – poinformował wiceprezes Tauronu Jarosław Broda.

„Przed nami duże wyzwanie związane z rynkiem mocy. Trzeba się przygotować do aukcji, do modernizacji. Będziemy gotowi w tych aukcjach startować. Będziemy też gotowi do aukcji z blokiem parowo-gazowym w Łagiszy. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie operatora na nowe moce” – powiedział Jarosław Broda podczas kongresu Powerpol.

Polska Agencja Prasowa