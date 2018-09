Tauron udomawia elektromobilność na Śląsku

Michał Koszałka, prezes spółki Magenta należącej do Grupy Tauron poinformował podczas panelu poświęconego współdzielonemu transportowi w czasie ImpactMobility18, że Polska ma już przygotowane regulacje promujące elektromobilność na poziomie centralnym, ale także te dedykowane samorządom, również tym mniejszym.

– W Polsce, dzięki ustawie o elektromobilności mamy stworzony ekosystem rozwoju infrastruktury, jak i pojazdu. Startujemy z projektem budowy 30 stacji ładowania w Katowicach jeszcze pod koniec tego roku. Ruszamy jednocześnie z carsharnigiem pojazdów elektrycznych. Nie można bowiem rozwijać floty pojazdów elektrycznych bez stacji i odwrotnie. Oba elementy trzeba rozwijać równomiernie. Zebrane doświadczenia pomogą przygotować się do efektywnej współpracy z samorządami, a równoległy rozwój infrastruktury i usług wypożyczania aut elektrycznych to próba rozwiązania dylematu odnośnie tego, co ma powstać najpierw: rynek czy infrastruktura – powiedział uczestnik konferencji.

Tauron zamierza w grudniu tego roku uruchomić flotę współdzielenia 20 pojazdów elektrycznych, które będą zasilane przez stacje ładowania. Ma ich powstać do końca roku nawet 30. Działania mają zostać zakończone jeszcze przed szczytem klimatycznym COP24, który odbędzie się w grudniu w stolicy Śląska.

Bartłomiej Sawicki