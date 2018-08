Tauron chce wesprzeć nowoczesne kształcenie zawodowe

Grupa Tauron zaangażowała się w projekt „Katowice Miasto Fachowców”, którego celem jest zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kształcenia w technikach i szkołach branżowych.

Celem projektu „Katowice Miasto Fachowców” jest między innymi zachęcenie młodzieży stojącej przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w technikach i szkołach branżowych I stopnia, pokazanie perspektyw zawodowych związanych z kształceniem zawodowym oraz zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia.

– „Katowice Miasto Fachowców”, to kolejny projekt, do którego został zaproszony Tauron, by aktywnie wspierać rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego. Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie inicjatywy, które umożliwiają nam, jako pracodawcy, uczestniczyć w przygotowywaniu dobrze wykwalifikowanych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Model kształcenia oparty na dojrzałym partnerstwie pomiędzy szkołą, uczniem i potencjalnym pracodawcą jest dla nas atrakcyjny – podkreśla Kamil Kamiński wiceprezes zarządu ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Taurona Polska Energia.

W ramach projektu Tauron Ciepło zorganizuje wizyty studyjne, podczas których uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli możliwość poznać praktyczne zasady funkcjonowania elektrociepłowni oraz dowiedzieć się jakie umiejętności są niezbędne do pracy w tym zawodzie. W ocenie spółki taki bezpośredni kontakt z potencjalnym przyszłym pracodawcą pozwoli uczniom na bardziej świadome planowanie swojej przyszłości zawodowej.

– Cieszę się, że uczniowie katowickich szkół będą mogli zapoznać się ze specyfiką naszej branży poprzez wizyty studyjne w naszej spółce. Jestem przekonany, że realizacja projektu „Katowice Miasto Fachowców”, przyczyni się, nie tylko do zdobycia wiedzy na temat zawodów branży elektroenergetycznej, ale także do zwiększenia świadomości uczniów, poprzez zapoznanie się z najbardziej ekologicznym sposobem ogrzewania i programem likwidacji niskiej emisji. – mówi Jacek Uhryn prezes zarządu Taurona Ciepło.

Tauron angażuje się też w inne przedsięwzięcia związane z edukacją, między innymi współpracuje już z 40 klasami patronackimi. Tylko w 2017 roku zorganizowano 87 wizyt edukacyjnych na obiektach Grupy, a praktyki odbyło niemal 700 absolwentów, studentów oraz uczniów szkół średnich i zawodowych. Promowaniu kształcenia zawodowego służą także dni otwarte w szkołach i obiektach Grupy Tauron, a także udział w targach edukacyjnych oraz pracy.

CIRE.pl