Tauron i Ericsson rozwija we Wrocławiu Internet Rzeczy

Rozwój usług na potrzeby inteligentnego miasta przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy to cel projektu zainicjowanego przez miasto Wrocław, Tauron i firmę Ericsson. Będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce realizowane dla dużego miasta.

Wrocław prowadzi projekt CityLab, tworząc warunki, w których przedsiębiorcy, start-upy czy naukowcy mogą testować autorskie i niespotykane do tej pory w przestrzeni publicznej rozwiązania odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Współpraca pomiędzy Wrocławiem, Tauronem i Ericssonem pozwoli na wypracowanie nowych usług podnoszących jakość życia przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Dostarczą one mieszkańcom Wrocławia przydatnych informacji m.in. o jakości powietrza czy dostępności miejsc parkingowych. Wykorzystana będzie do tego istniejąca infrastruktura miejska, komunalna, energetyczna i telekomunikacyjna, a także powstanie nowa infrastruktura do przesyłu danych. Testowanie rozwiązań w ramach prac badawczych odbędzie się w rzeczywistych warunkach miejskich dzięki zastosowaniu sieci czujników i innych urządzeń, które będą gromadzić i udostępniać dane.

– Po raz pierwszy w Polsce wdrożymy rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta. Zastosujemy do tego sieć czujników dostarczających informacji ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji, a także wykorzystamy istniejącą infrastrukturę Grupy Tauron po to, aby świadczyć zaawansowane usługi technologiczne dla mieszkańców i biznesu – mówi Michał Koszałka, prezes zarządu Magenta Grupa Tauron.

Projekt realizowany we Wrocławiu zakłada rozwój technologii w kilku dziedzinach. Jedną z nich jest monitorowanie jakości powietrza przy użyciu czujników zamontowanych w parkach w różnych częściach miasta. Planowana przy tej okazji specjalna aplikacja wyznaczy obszary, w których warunki sprzyjają spędzaniu czasu na zewnątrz i będzie przewidywać zmiany jakości powietrza z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

Ponadto będzie rozwijany system zarządzania parkowaniem – na podstawie zebranych danych mieszkańcy dostaną informacje o zajętości miejsc postojowych w miejscu, do którego się przemieszczają. Odpowiednio dobrane technologie ułatwią również efektywne zarządzanie koszami na śmieci na przystankach i skrzyżowaniach.

Współpraca z firmami Tauron i Ericsson obejmie także prace nad rozszerzeniem podstawowej funkcji słupów oświetleniowych o nowe funkcje, które mogą być przydatne dla Miasta i mieszkańców. Do testowania nowych rozwiązań w tym zakresie wybrano infrastrukturę oświetleniową ulicy Powstańców Śląskich. Planowane jest wdrożenie modułu do zliczania pojazdów, rowerów i pieszych, a także dostosowanie natężenia światła do warunków zewnętrznych.

– Wrocław jest otwarty na nowe inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców i zapewniające zrównoważony rozwój gospodarczy. Dzięki nowym technologiom możemy udoskonalać przestrzeń miejską, tworząc tym samym miejsce przyjazne do pracy i życia. Cieszy mnie fakt, że rozpoczynamy projekt we współpracy z partnerami gwarantującymi wysoką jakość rozwiązań i rozwój nowoczesnej infrastruktury – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT) polega na komunikowaniu się przedmiotów poprzez agregowanie i przesyłanie różnego rodzaju danych. Potencjał zebranych w ten sposób informacji wykorzystuje się dla usprawnienia wielu dziedzin życia. Ważnym elementem projektu wdrażanego we Wrocławiu będzie zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz zbieranie, przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych pochodzących z zainstalowanych czujników oraz inteligentnej infrastruktury (open data).

– Ericsson, mając wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań mobilnych, toruje drogę wdrożeniom SmartCity i IoT, w ramach przygotowań do wprowadzenia 5G. SmartCity oraz upowszechnienie IoT usprawni życie mieszkańców, poprawi standard ich życia i zwiększy atrakcyjność inwestycji. Dzięki sieci operatora komorkowego Plus, po raz pierwszy w Polsce zostanie wykorzystana technologia Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) dostarczona w ramach rozwiązania Ericsson Radio System – powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu przyniesie nowe rozwiązania technologiczne dla Wrocławia w zakresie Internetu Rzeczy do zastosowania w warunkach miejskich. Nad realizacją przedsięwzięcia i wdrożeniem rozwiązań ze strony Miasta czuwa Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami.

