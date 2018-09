Broda: Tauron buduje kompetencje wokół elektromobilności

Tauron planuje budowę w tym roku ponad 30 punktów ładowania samochodów elektrycznych w Katowicach. Na razie budujemy rynek i swoje kompetencje w obszarze infrastruktury – powiedział PAP wiceprezes spółki Jarosław Broda.

Dla nas to pilotaż kompetencyjny, który ma pokazać, jak szybko jesteśmy w stanie to zrobić, jaki typ urządzeń wybrać, jak je łączyć w system i jak w ogóle to działa – podkreślił Broda. Jak zaznaczył, docelowo Tauron chce zaoferować na zewnątrz usługę budowania infrastruktury dla elektromobilności. Już w zeszłym roku w Grupie Tauron pojawiła się spółka Magenta, specjalizująca się w usługach dla elektromobilności.

Jak ocenił wiceprezes, na razie jest to budowanie rynku, a efektywny model rynkowy pojawi się dopiero wtedy, gdy wzrośnie nasycenie samochodami elektrycznymi. Podkreślił, że w interesie Taurona jako spółki energetycznej jest wzrost zużycia energii elektrycznej w transporcie.

„W naszym interesie jest zainwestowanie w przyszłość. W Grupie Tauron kierunki rozwoju innowacji zdefiniowaliśmy w Strategicznej Agendzie Badawczej. W wymiarze praktycznym ważne są dziś dla nas tematy związane z elektromobilnością” – zauważył wiceprezes.

„Jeżeli cały projekt elektromobilności +wypali+, to dla nas najważniejsze jest zajęcie strategicznego miejsca na rynku, żeby klienci to od nas kupowali usługę” – dodał.

Kolejny obszar, którym interesuje się spółka, to zajęcie pozycji operatora systemów ładowania dla np. samorządów albo firm, które chcą elektryfikować swoje floty pojazdów. „Jest trochę firm, które się tym interesują i pytają nas o to” – podkreślił Broda. Dodał, że umowy dla firmowych pojazdów na prąd będą już na całkowicie komercyjnych warunkach.

