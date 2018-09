Tauron stawia słupki w Krynicy. Będzie wsparcie dla elektromobilności

Kraków Airport i Grupa Tauron podpisują list intencyjny w sprawie budowy dwóch miejsc parkingowych do ładowania samochodów elektrycznych. Tauron zapowiada także budowę nowej infrastruktury ładowania w Katowicach, w których odbędzie się szczyt klimatyczny COP24.

– Zależy nam na tym, aby nasi klienci mieszkali w jak najszczystszych miastach – powiedział Jarosław Broda, wiceprezes Tauron. Przyznał, że dla spółki jest to także biznes, bo użytkowanie samochodów elektrycznych zwiększy zapotrzebowanie na energię. Tauron chce także powołać spółkę do stawiania słupków do ładowania.

– Lotnisko Kraków Airport jako lider wśród lotnisk regionalnych szuka rozwiązań innowacyjnych i proekologicznych. To odpowiedzialność społeczna – powiedział. – To także współpraca z naszymi sąsiadami – dodał.

– Elektromobilność to jeden z podstawowych celów określonych w naszych planach na przyszłość. Do końca roku będziemy gotowi i od przyszłego roku w systemie komercyjnym zaczną funkcjonować punkty ładowania, cały system związany z wdrażaniem ustawy o elektromobilności. Będzie także system finansowy, który będzie wspomagał działania związane z infrastrukturą i działaniem rynku. W Balicach Tauron dołoży wysiłku, aby taksówki elektryczne pojawiły się jak najprędzej, czyli nie tylko słupki, ale i coś dla klientów – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia na rozwój transportu innowacyjnego i konkurencyjnego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wspomniał o rozwoju Kraków Airport. – Port lotniczy Balice wiedzie prym, ale za chwilę straci palmę pierwszeństwa na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego – przyznał.