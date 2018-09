Tauron promuje inteligentne liczniki na Dolnym Śląsku

Tauron zbudował w stolicy Dolnego Śląska system inteligentnego opomiarowania AMI, w którym zostaną zastosowane liczniki od trzech producentów w standardzie OSGP (Otwarty Protokół Smart Grid), z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa komunikacji PLC. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie.

Dotychczas na terenie Aglomeracji Wrocławskiej spółka zainstalowała ok. 368 tys. liczników w ramach projektu AMIPlus Smart City Wrocław. To urządzenia od dwóch różnych producentów. Liczniki te są w pełni interoperacyjne, co oznacza, że współdziałają i komunikują się ze sobą w sieci elektroenergetycznej.

– Interoperacyjność to wyjątkowa cecha systemu, pozwala bowiem pracować w sieci i komunikować się wzajemnie urządzeniom różnych producentów. Jest to rzadka cecha, ale bardzo pożądana, ponieważ pozwala zwiększyć konkurencyjność postępowań przetargowych. Zapewnia także większe bezpieczeństwo inwestycji ze względu na to, że nie jesteśmy związani tylko z jednym dostawcą urządzeń – mówi Mariusz Jurczyk, dyrektor ds. inteligentnego opomiarowania w Tauron Dystrybucja Pomiary.

W tym roku firma zdecydowała się instalować licznik trzeciego producenta Mitsubishi Electric, który debiutuje na rynku krajowym i europejskim. To licznik trójfazowy, zgodny ze standardem OSGP w technologii PLC. Wcześniej licznik został zbadany pod kątem interoperacyjności i zgodności ze specyfikacją AMI. Sama procedura przygotowania licznika do zgodności ze standardem OSGP jest zbliżona do świata smartfonów i platform na których pracują telefony.

– Nasze rozwiązanie to bardziej platforma iOS oraz zasady panujące w sklepie AppStore Apple. Żeby spełnić standard, trzeba przejść wymagające procedury testowe, takie same dla wszystkich chętnych. Dzięki temu otrzymujemy licznik, który jest zgodny z systemem i można od razu włączyć go do pracy, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa – tłumaczy Mariusz Jurczyk.

Obecnie liczniki AMI nowego producenta są instalowane w sieci Tauron Dystrybucja, głównie dla nowo przyłączanych klientów. Wrocław jest miastem, które dynamicznie się rozwija i rozbudowuje. Jest również jednym z najaktywniejszych regionów inwestycyjnych w kraju w obszarze zabudowy wielorodzinnej. Powoduje to nieustanne zapotrzebowanie na liczniki AMI, głównie w układzie trójfazowym.

W ubiegłym roku TAURON Dystrybucja, jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce, udostępnił nową funkcjonalność, która pozwala na zdalną aktywację bezprzewodowego interfejsu komunikacyjnego w inteligentnym liczniku energii elektrycznej. Dzięki temu klienci TAURONA jako pierwsi mogą obserwować w czasie rzeczywistym zużycie energii poszczególnych urządzeń w domu lub biurze. Pozwala na to nowa usługa o nazwie HAN Tauron AMIPlus.

Od 2015 roku na terenie Aglomeracji Wrocławskiej Tauron Dystrybucja realizuje projekt AMIplus Smart City Wrocław związany z instalacją inteligentnego opomiarowania. AMIplus to system umożliwiający automatyczne przetwarzanie, transmisję i zarządzanie danymi pomiarowymi. Umożliwia on dwukierunkową komunikację między licznikami energii elektrycznej a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, dając jednocześnie dostęp klientowi do bieżącej informacji na temat zużycia energii elektrycznej. Komunikacja odbywa się w technologii PLC (standard OSGP).

