Wójcik: Transformacja Taurona

Tauron przechodzi rewolucyjne zmiany, które mają dać mu rentowność w okresie nowych wyzwań – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl.



Firma nadmiernie zadłużona, niezdolna do ukończenia rozpoczętych projektów inwestycyjnych, o nadmiernie rozbudowanej i skostniałej strukturze zmieniła się radykalnie. Tauron stał się multienergetyczny. Odważnie wchodzi na rynek nowych inwestycji w nowoczesnej energetyce.

Efekt finansowy

Wyniki pierwszego półrocza 2018 r. świadczą bardzo pozytywnie o efektach biznesowych Grupy TAURON. Tym bardziej, że te wyniki Grupa wypracowała w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Trzy podstawowe informacje: w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 r. TAURON zanotował pięcioprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży. W wartości bezwzględnej przekłada się to na przeszło 9 mld złotych. Z kolei EBITDA osiągnęła poziom 2,2 mld złotych.

Nowy zarząd zastosował liczne, innowacyjne narzędzia finansowe, które uratowały Grupę TAURON przed kłopotami finansowymi. Dzięki nowatorskim formom finansowania TAURON od początku 2017 r. pozyskał łącznie około 3,4 mld złotych. Ta biznesowa reorganizacja została w TAURONIE przeprowadzona dzięki koncepcjom i konsekwencji dr hab. prezesa Grzegorczyka, od lat związanego z sektorem energetyki, jednego z najbardziej cenionych i najlepiej wykształconych polskich menadżerów.

Wchodząca w skład Grupy, spółka TAURON Sprzedaż osiągnęła jeden z najlepszych wyników masy marży na sprzedaży energii elektrycznej – w 2017 r. 832,4 mln zł – blisko 200 mln wyższy niż w roku 2016. TURON Sprzedaż oferuje najszerszy wachlarz produktów towarzyszących, czyli rozwija ofertę multienergetyczną. W 2017 r. liczba wszystkich produktów, z których korzystali klienci rynku masowego, przekroczyła 5 mln. Ponad 1 mln klientów korzysta z usług serwisowych oferowanych przez spółkę TAURON Sprzedaż. Do regularnej oferty sprzedażowej wprowadzono rozwiązania Smart Home.

Nowa strategia

Od dwóch lat w Grupie TURON obowiązuje nowa strategia. Zgodnie z jej założeniami, do 2020 r. Grupa zamierza przeznaczyć na inwestycje około 18 mld złotych. Dalsze perspektywy są jeszcze ambitniejsze – w latach 2020 – 2025 uwolnienie ogromnego potencjału inwestycyjnego pozwoli na dodatkowe inwestycje o wartości ponad 6 mld złotych. Bedą to projekty w obszarze regulowanym lub w nowej energetyce. Na początek, w I półroczu 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 1,48 mld zł.

Dwa lata temu nie było podstaw do optymizmu, poprzednicy pozostawili Grupę TAURON w trudnej sytuacji finansowej. Zwłaszcza skomplikowany był status dwóch kluczowych inwestycji: w Jaworznie i Stalowej Woli. W ciągu minionych dwóch lat zarząd Grupy uporządkował i uzdrowił dwie wspomniane najważniejsze inwestycje. Zgodnie z budżetem i przyjętymi harmongramami realizowane są blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno II oraz blok w Elektrociepłowni Stalowa Wola. Już obecnie można ocenić, że sukcesem jest budowa węglowego bloku 910 MW, nowoczesnej jednostki wytwórczej, którą charakteryzować będzie najwyższa sprawność w swojej klasie w Polsce, czyli 45,9 proc. netto. Blok będzie spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, emisje dwutlenku węgla będą ograniczone o prawie 30 proc., pozostałych gazów emisyjnych o ponad 50 proc.

Blok w Elektrowni Jaworzno II jest realizowany przy wsparciu finansowym Polskiego Funduszu Rozwoju ( (PFR). Współpracę finansową z tym partnerem TAURON rozpoczął ponad rok temu – w czerwcu 2017 r. w Jaworznie, nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego z PFR.

Źródła finansowania

Współpraca z PFR jest znacznie szersza, TAURON i PFR podpisały umowę o utworzeniu pierwszego funduszu Corporate Venture Capital z celem inwestycji w innowacje. Z kolei fundusz CVC powołany przez TAURON, Polski Fundusz Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (zarządzane przez PFR) jest pierwszym takim podmiotem na polskim rynku. Projekty innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, które odpowiadają na wyzwania rynkowe z obszarów działalności Grupy TAURON, znajdą się w centrum zainteresowania nowego funduszu EEC Magenta. Spółka TAURON Magenta, powstała w 2016 r. jej celem jest rozwijanie produktów przełomowych we współpracy ze start-upami. Spółka zajmuje się m.in. przygotowaniem projektów z zakresu inteligentnych technologii dla domu oraz rozwiązań dla transportu zasilanego energią elektryczną.

Środki na inwestycje zapewni również współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z którym TAURON we wrześniu 2017 r. podpisał umowę na finansowanie o wartości 400 mln zł. Pozyskane w ten sposób fundusze TAURON chce przeznaczyć również na inwestycje. Obligacje hybrydowe oferują emitentom, czyli w tym przypadku Grupie TAURON, większą elastyczność warunków finansowania.

We współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Energii, Grupa TAURON podpisała pierwszą w Europie emisję obligacji hybrydowych w ramach „Planu Junckera”. Wartość obligacji to 190 mln euro. To środki na inwestycje w segment dystrybucji.

W czerwcu 2017 roku TAURON wyemitował euroobligacje o wartości 500 milionów euro. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych przez jedną ze spółek Grupy, ponadto finansowanie inwestycji w segmencie dystrybucji. Obligacje są notowane na London Stock Exchange.

Kierunek – elektromobilność

Jednym z najważniejszych biznesów Grupy ma być elektromobilność. W ciągu ostatnich dwóch lat zarząd Grupy TAURON otworzył firmę na nowe biznesy i podjął współpracę z start-upami. Z inicjatywy prezesa Grzegorczyka wdrożony został i rozwijany jest program elektromobilności a TAURON jest postrzegany jako krajowy lider w tym zakresie.

Elektromobilność w TAURONIE rozpatrywana jest w wielu wymiarach. W perspektywie biznesowej jest to obszar, który może napędzać biznes dla firmy wytwarzającej i sprzedającej energię, budującej infrastrukturę ładowania i tworzącej nowe linie biznesowe. Równie istotny jest aspekt społeczny, rozwój elektromobilności przełoży się bowiem na ograniczenie niskiej emisji.

Już w październiku tego roku powstanie w Katowicach bazowa sieć infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, składająca się z 22 ładowarek. Lokalizacja punktów zaplanowana jest na obszarze całego miasta w taki sposób, by swobodnie można jeździć samochodem elektrycznym. Flota operatora składać się będzie początkowo z 20 pojazdów najpopularniejszych w Polsce samochodów na prąd. Z kolei na krakowskim lotnisku zaplanowano uruchomienie stacji szybkiego ładowania o mocy powyżej 50 kW, umożliwiającej naładowanie standardowego samochodu elektrycznego w ciągu 30 minut.

Nie ma rozwoju bez prac badawczych

Ambicją Grupy TAURON jest wdrażanie przełomowych rozwiązań technologicznych i nowatorskich modeli biznesowych. Dlatego doceniana jest działalność badawcza.

TAURON otrzymał w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 28 mln zł dofinansowania na osiem projektów badawczo – rozwojowych, co stanowi aż jedną trzecią całego budżetu konkursu ogłoszonego przez tę instytucję. Z myślą o przyszłej pozycji rynkowej Grupy TAURON w całym jej łańcuchu wartości prowadzone są aktualnie aż 22 projekty badawczo-rozwojowe. Kolejnym krokiem w realizacji innowacji w Grupie TAURON było ogłoszenie i wdrożenie Strategicznej Agendy Badawczej. To pierwszy tego typu dokument w polskim sektorze energetycznym, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji w koncernie energetycznym: Inteligentne usługi sieciowe, Niskoemisyjne technologie wytwarzania, Energetyka rozproszona oraz Klient i jego potrzeby. W Strategicznej Agendzie Badawczej TAURON poszukuje zarówno nowych technologii, które odpowiadają na precyzyjnie zdefiniowaną potrzebę biznesową, jak i nowych modeli biznesowych, które bazują na rozwiązaniach technologicznych dostępnych już na rynku.

Ochrona klimatu i środowiska

Wydatki na bezpośrednie inwestycje proekologiczne Grupy TAURON w latach 2016 -2017 wyniosły ponad 650 mln zł. Niemal wszystkie inne inwestycje także przyczyniły się do minimalizacji wpływu na środowisko dzięki instalowaniu wysokosprawnych i niskoemisyjnych aktywów wytwórczych, minimalizacji strat sieciowych, promowaniu ciepła systemowego, rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, wspieraniu e-mobilności i animowaniu przechodzenia klientów na coraz bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła. TAURON to nie tylko sprzedawca mediów energetycznych: prądu, gazu i ekogroszku. Posiada kompleksową ofertę na wymianę ogrzewania na ekologiczne. W ofercie znajdują się liczne urządzenia grzewcze: kotły elektryczne, gazowe, pompy ciepła i kotły na ekogroszek. Klient kupujący ogrzewanie w TARONIE może skorzystać z bezpłatnego doradztwa oraz kredytu bez oprocentowania W ten sposób Grupa uczestniczy w realizacji programu „Oddychaj czystym powietrzem”. Grupa jest zdecydowana zaangażować się w rozwój sektora odnawialnych źródeł energii – TAURON jest zainteresowany inwestować w farmy wiatrowe offshore.

Przy utrzymaniu obecnej dynamiki rozwoju i prowadzonych inwestycji – strategicznie ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – a także budowaniu podstaw dla nowych biznesów po 2020 r., Grupa TAURON będzie generowała odpowiednie przychody. Zgodnie z oczekiwaniami inwestorów.