Tchórzewski: Modernizując system energetyczny nie zapominamy o środowisku

– Podpisane dzisiaj umowy są dowodem naszej konsekwencji w działaniach zmierzających do pełnej modernizacji systemu energetycznego i dbałości o środowisko – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski podpisując dokumenty dotyczące dofinansowania trzech projektów Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. oraz Polskiej Grupy Energetycznej – Dystrybucja S.A. Spotkanie odbyło się 29 grudnia 2017 roku w Warszawie.

Środki zostaną przekazane w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałania i 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

PSE S.A. otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 380 mln złotych na realizację dwóch projektów mających na celu budowę nowych linii oraz rozbudowę i modernizację stacji na terenie województwa dolnośląskiego.

W ramach pierwszego zostanie zbudowana dwutorowa linia 400 kV o długości około 233 km między Mikułową a Czarną wraz z rozbudową i modernizacją stacji w tym ciągu liniowym. Powstanie nowy odcinek dwutorowej linii (ok. 100 km) a także zostanie zmodernizowany kolejny – o długości około 33 km. Planowana trasa przebiega przez obszar 14 gmin województwa dolnośląskiego.

Z kolei „Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym” obejmuje budowę dwutorowej linii 400 kV o długości około 133 km, w tym nowy odcinek (ok. 50 km) oraz modernizację odcinka o długości około 33 km. Ta trasa przebiega przez obszar 10 gmin województwa dolnośląskiego.

PGE – Dystrybucja S.A. otrzyma ponad 7,3 mln złotych dofinansowania na przebudowę linii 110 kV relacji Poniatowa – Nałęczów, czyli na odcinku ponad 19 km. Celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej spółki.

Dzięki zwiększeniu możliwości przyjęcia do sieci energii z OZE projekty te przyczynią się do ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym wpłyną na zmniejszenie zużycia paliw i obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja tych projektów inwestycyjnych ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w południowo-zachodniej części kraju oraz umożliwienie przyłączenia OZE i nowego bloku wytwórczego Elektrowni Turów. Dotychczas istniejąca w tym regionie infrastruktura przesyłowa jest niewystarczająca. Przy braku rozwoju sieci najwyższych napięć, potencjalne ograniczenia dla odbiorców mogą wystąpić zwłaszcza w okresie wysokiego zapotrzebowania na moc. Wynika to z zagrożeń przeciążeń w sieci, przede wszystkim na ciągach dosyłających moc z elektrowni systemowych zlokalizowanych na południu kraju (m.in. Turów, Bełchatów, Kozienice) – powiedział Jarosław Brysiewicz, Wiceprezes Zarządu PSE. Warto podkreślić, że zarówno budowa nowych linii, jak i ich modernizacja będą powadzone przy użyciu technologii na miarę XXI wieku i z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań – dodał Wiceprezes.

Zagrożenia przeciążeń ciągu liniowego Mikułowa-Czarna-Pasikurowice, a także linii 220 kV wychodzących ze stacji Mikułowa, są obecnie wysokie, zwłaszcza w warunkach dużych przepływów niegrafikowych z systemu niemieckiego. Ich eliminacji służą oddane już do eksploatacji przesuwniki fazowe na stacji Mikułowa, a w przyszłości – zrealizowane zadania inwestycyjne, których dofinansowanie z POIiŚ zostało dziś przesądzone – podkreślił Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Oba projekty, których dotyczą dzisiejsze umowy są elementem szerokiego programu inwestycyjnego PSE, który ukierunkowany jest na potrzeby rozwojowe polskiej gospodarki. W ciągu najbliższych 5 lat, na realizację 129 zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji krajowej sieci przesyłowej zostanie przeznaczonych ok. 7 mld zł – wskazał Jakub Kozera, Wiceprezes Zarządu PSE.

Jak podkreślali wszyscy przedstawiciele rządu, PSE są aktywnym beneficjentem unijnych środków, stawiającym na innowacyjność i rozwój polskiej gospodarki. Projekty PSE dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej wypełniają cele POIiŚ 2014-2020 w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Projekty te zostały uznane za kluczowe dla sektora energetycznego, dlatego też ujęto je na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącej Project pipeline dla sektora energetycznego w ramach POIiŚ 2014-2020.

W 2016 roku 12 projektów inwestycyjnych uznano (uwzględniając dostępną alokację środków oraz dojrzałość projektów) za kwalifikujące się do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków POIiŚ 2014-2020. Proces składania wniosków o unijne dofinansowanie trwał od grudnia 2016 r. W rezultacie, na początku grudnia 2017 r. została podpisana z INiG-PIB, jako Instytucją Wdrażającą, pierwsza umowa o dofinansowanie projektu realizującego cele związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego, dotycząca inwestycji pn. „Rozbudowa stacji Dobrzeń”. W grudniu zostały przygotowane kolejne umowy, dzięki czemu do końca 2017 roku podpisanych zostało łącznie 5 umów na unijne dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych PSE wspierających poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz 2 umowy dla projektów wspierających rozwój OZE.

***

Z poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnego źródła do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV.

Ministerstwo Energii/Polskie Sieci Elektroenergetyczne