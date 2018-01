Tchórzewski: Zbudujemy w Polsce elektrownię atomową

Elektrownia jądrowa będzie w Polsce budowana – to jest mój pogląd i ja go podtrzymuję – powiedział w czwartek minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że jesteśmy dosyć blisko od tego, żeby powstał model finansowy.

„Jeśli będziemy funkcjonować w ramach energetyki węglowej, też nowo budowanej, to musimy liczyć średnią emisję. Elektrownia jądrowa będzie w Polsce budowana. To jest mój pogląd i taką potrzebę nadal podtrzymuję. Jesteśmy dość blisko tego, by powstał model finansowy” – powiedział Tchórzewski na czwartkowej konferencji.

„Budowa pierwszego bloku rozpocznie się, mam nadzieję 90-procentową, w okresie mojego pobytu w ministerstwie” – dodał.

Polska Agencja Prasowa