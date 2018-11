Temperatura w Wielkiej Brytanii może wrosnąć o 5 °C do 2070 roku

Narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii Met Office ostrzega przed dużymi wzrostami temperatury powietrza w nadchodzących dziesięcioleciach. W dokumencie UK Climate Projections 2018 przedstawiono zaktualizowane przewidywania związane ze zmianami klimatu w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Na raport Met Office powołuje się BBC.

Według badań Met Office, do 2070 roku temperatura powietrza może wzrosnąć o 5,4 stopnia Celsjusza w porównaniu do średniej temperatury z lat 1981-2000. Scenariusz jest bardzo realny w momencie, gdy świat będzie stale zwiększał emisję dwutlenku węgla (CO2). W Nottingham, mieście położonym w środkowej Anglii, temperatura może wzrosnąć o 1,1-5,8 stopnia Celsjusza. Dla innych miast przewidywania są podobne.

Cieplejsze lato będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej suche – średnia opadów spadnie o 47 procent do 2070 roku. Zimy mogą być cieplejsze nawet o 4,2 stopnia Celsjusza, jednak w przypadku tej pory roku opadów będzie więcej aż o 35 procent. Poziom wód do tego roku na skutek wysokich temperatur wzrośnie do 1,5 m w porównaniu do 2010 roku. Raport wskazuje, że w Wielkiej Brytanii nastąpi wzrost zarówno częstotliwości opadów, jak i ekstremalnych poziomów wody. Kilka tygodni temu brytyjska Komisja ds. Zmian Klimatu (CCC) ostrzegła, że do roku 2080 nawet 1,2 miliona domów może być zagrożonych powodzią.

– Prognozy te są kolejnym dowodem na to, że w przyszłości będziemy mieć do czynienia z bardziej ekstremalną pogodą – musimy się teraz przygotować i przystosować. Zmiany klimatyczne są już odczuwalne – powiedziała Emma Howard Boyd, przewodnicząca brytyjskiej Agencji Środowiska.

Wielka Brytania ma już wysokie osiągnięcia w zakresie prac nad redukcją zmian klimatycznych. Od 1990 r. kraj ten obniżył emisję o 40 procent, przy jednoczesnym rozwijaniu gospodarki. Brytyjczycy podkreślają, że nowy raport wskazuje też, jak wiele jeszcze trzeba zrobić w ramach polityki klimatycznej kraju.

BBC/Patrycja Rapacka