Do Terminalu LNG przybyła jubileuszowa dostawa

Do terminalu LNG w Świnoujściu zmierza jubileuszowa, dwudziesta piąta dostawa skroplonego gazu ziemnego. Jak informuje Gaz-System, 8 stycznia katarski metanowiec Al Gattara przypłynął do polskiego gazoportu.

Umowa z Qatargas

Komercyjne dostawy LNG do Polski odbywają się regularnie od 1,5 roku. Dotychczas nad polskie wybrzeże docierał surowiec ze Stanów Zjednoczonych czy Norwegii, ale przede wszystkim z Kataru. Ładunek jest prawdopodobnie elementem długoterminowej umowy pomiędzy PGNiG a Qatargas.

Kontrakt zawarty w 2009 roku ma obowiązywać przez 20 lat, do 2034 r. Na jego podstawie Qatargas dostarcza rocznie PGNiG 1 mln ton LNG, czyli ok. 1,5 mld m sześc. Ponadto w marcu 2017 roku spółki podpisały aneks do obowiązującej umowy długoterminowej. Zgodnie z nim Qatargas zwiększy wolumen dostarczanego do Polski LNG do 2 milionów ton rocznie (tj. około 2,7 mld m sześc. gazu po regazyfikacji). Nowa umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. i będzie obowiązywała do czerwca 2034 roku.

BiznesAlert.pl