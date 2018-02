Nowelizacja ustawy o termomodernizacji będzie gotowa do końca marca

Nowelizacja ustawy o termomodernizacji będzie gotowa do końca marca – poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Pozwoli ona na wsparcie mieszkańców domów jednorodzinnych, których nie stać na wymianę pieców i ocieplenie budynków.

Termomodernizacja – to w opinii resortu – najskuteczniejszy sposób walki ze smogiem.

W Polsce jest ok. 5,5 mln domów jednorodzinnych, z czego – jak wyliczył Instytut Badań Strukturalnych – 75 proc. energetycznie nieefektywnych. „Światowe szacunki są takie, że wśród osób mieszkających w domach jednorodzinnych 10-15 proc., to osoby ubogie energetycznie” – powiedziała w poniedziałek Emilewicz.

Osoby takie nie będą w stanie unieść kosztów związanych w wymianą palenisk na nowocześniejsze i zakup lepszego, ale kosztowniejszego paliwa, oraz zaizolowania swych domostw.

Z opublikowanej analizy IBS wynika, że choć w ciągu pięciu lat ubóstwo energetyczne w Polsce spadło, to jednak nadal jest nim dotkniętych ok. 4,6 mln osób. Ubóstwo energetyczne tylko częściowo pokrywa się z ubóstwem dochodowym, w przypadku którego przysługuje pomoc socjalna, w Polsce żyje grupa osób, której system opieki społecznej „nie łapie”. Według wyliczeń Instytutu może być to nawet 2,1 mln osób, które mieszkają w niedogrzanych mieszkaniach lub nie stać ich na zapłacenie rachunków.

Potrzeby energetyczne to z kolei wszystkie czynności, podczas których korzystamy z energii cieplnej i elektrycznej, niezbędne do utrzymywania godnego poziomu życia, czyli: ogrzewanie mieszkania, podgrzewanie wody, oświetlenie, przygotowywanie posiłków i korzystanie z podstawowych sprzętów RTV i AGD. Jeśli koszt zaspokojenia potrzeb energetycznych jest na tyle wysoki, że członkowie gospodarstwa domowego mają dylemat, czy ograniczać te potrzeby, czy też oszczędzać kosztem innych dóbr, np. na żywności, lekach czy edukacji – wtedy możemy mówić o ubóstwie energetycznym.

Wzorem innych krajów ubóstwo energetyczne w takim ujęciu mierzone jest wskaźnikiem „wysokie koszty – niskie dochody”.

Jak zapowiedziała Emilewicz, na potrzeby nowelizacji ustawy o termomodernizacji zostanie wprowadzona definicja osoby ubogiej energetycznie. „To społecznie istotny problem” – mówiła. W jej opinii, są środki publiczne na pomoc takim osobom.

Emilewicz wskazała na ważną rolę, jaką w walce ze smogiem prowadzą – poprzez przyłączanie do sieci czy to ciepłowniczych czy gazowych – spółki Skarbu Państwa. „Bardzo efektywnie włączył się PGNiG, który jest gotowy – po tym jak przeprowadzimy rozmowy z Urzędem Regulacji Energetyki – znacząco obniżyć koszty przyłączenia dla osób, które są dotknięte tym problemem” – ujawniła.

Dodała, że analizowane są też – wzorowane na brytyjskich – rozwiązania, by ubogim energetycznie można było zaoferować specjalną taryfę. Emilewicz powiedziała, że na ten temat prowadzone są również rozmowy z firmami energetycznymi. „Myślę, że w ciągu tego roku uda nam się wypracować rozwiązanie inne niż obecnie proponowane” – powiedziała.

Zdaniem wiceszefa resortu Piotra Woźnego, ciężar termomodernizacji domów, w których mieszkają ubodzy energetycznie, musi na siebie wziąć władza publiczna, choć – jak podkreślił – bardzo istotne będzie postawienie granicy między tymi, którzy są ubodzy energetycznie a tymi, którzy ubodzy nie są.

Jak powiedział, trwa analiza instrumentu podobnego do obowiązującej w latach 1996-2002 tzw. dużej ulgi budowlanej. „Ona doprowadziła do tego, że dwukrotnie zwiększyła się wartość produkcji remontowo-budowlanej(…). Jesteśmy w stanie przy pomocy programu powszechnej termomodernizacji polskich domów +wyjąć+ z szarej strefy całe mnóstwo usług” – powiedział.

Na pytanie, czy ulga na termomodernizację mogłaby zacząć obowiązywać np. od przyszłego roku, Jadwiga Emilewicz odparła: „To początek drogi, to byłoby bardzo ambitnie”.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na 50 europejskich miast najbardziej zanieczyszczonych smogiem – 33 są w Polsce.

Polska Agencja Prasowa