Morawiecki: Termomodernizacja to przełom cywilizacyjny

Program termomodernizacji domów będzie cywilizacyjnym przełomem – ogłosił premier Mateusz Morawiecki we wtorek podczas wizyty w Opocznie (Łódzkie). Dodał, że przyczyni się on do poprawy jakości życia, zdrowia, powietrza i obniży rachunki. Na ten cel w ciągu 10 lat zostanie przeznaczone ok. 100 mld zł.

Szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Opoczna przedstawił program „Czyste Powietrze”, którego realizacja ma rozpocząć się we wrześniu br. Jego celem jest zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, poprzez wymianę z rządowym dofinansowaniem starych pieców i kotłów oraz termomodernizację budynków.

„To program, który nie waham się nazwać programem cywilizacyjnym, bo on jak mało który ma służyć nie tylko temu, żeby było czystsze powietrze. A wiem, że Opoczno znajduje się na niechlubnej liście Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), gdzie cały czas powietrze jest bardzo zanieczyszczone. To jest niestety spuścizna po naszych poprzednikach, co zostało potwierdzone przez Trybunał Europejski. (…) Stwierdził on, że latach 2008-2015 nic lub zupełnie nic nie zostało zrobione przez naszych poprzedników” – oświadczył premier.

Morawiecki zapowiedział, że obecny rząd chce doprowadzić do poprawy jakości powietrza w kraju i na ten cel z różnych programów i pożyczek w ciągu 10 lat zostanie przeznaczone ok. 100 mld zł. Pieniądze w formie dofinansowania mają trafić do mieszkańców na ocieplanie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

„To fundamentalnie ważne z punktu widzenia kilku celów jednocześnie; po pierwsze to czyste powietrze, dobra atmosfera. Chcemy mieć dobrą atmosferę w naszym kraju.(…) Ale też dbamy o to, żeby rachunki za ciepło, energię były jak najniższe. Te 100 mld zł pozwoli na ocieplenie 4 może do 5 mln budynków jedno i wielorodzinnych, a to przełoży się na niższe rachunki. To realna część naszego programu samorządowego. Niższe rachunki, ciepły dom, czyste powietrze, zdrowsi ludzie i lepszy klimat” – mówił szef rządu.

Zapewnił, że chce, by polska energetyka nadal była oparta na niezależnych, krajowych zasobach źródeł, w tym głównie węglu. „Przez najbliższe kilkadziesiąt lat na pewno tak będzie. Jednocześnie musimy znaleźć sposób na to, by pochodne paliwa węglowego nie truły (…) Dlatego właśnie przyjęliśmy kilkunastopunktowy program +Czyste Powietrze+. On się składa z wielu części, ale bardzo ważna jest ta dotycząca jakości kupowanych pieców, jakości paliw, ale najważniejsze jest ocieplanie budynków” – tłumaczył.

Podsumował, że jest to program potrzebny wszystkim i jak zaznaczył, to kolejna spełniona obietnica rządu zapowiadana m.in. w expose premiera. „Program termomodernizacji domów będzie cywilizacyjnym przełomem w najbliższych kilku latach” – podkreślił Morawiecki.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk dodał, że wdrażany projekt jest „kompleksowy i realizujący wiele celów jednocześnie”. Jak wyjaśnił, pozwoli on uzyskać gospodarstwom domowym realne oszczędności i poprawi jakość powietrza.

„Proponujemy kompleksowe rozwiązanie, to znaczy wymiana źródła ogrzewania na czyste, termomodernizacja, polegająca na ociepleniu ścian, sufitów, wymianie okien i drzwi” – tłumaczył Kowalczyk. „Dopiero wtedy, po zrealizowaniu przedsięwzięcia właściciel domu jednorodzinnego powinien mniej płacić za ogrzewanie” – zapewnił.

Zwracał uwagę, że „koszty kwalifikowane, które przypadają na jednego właściciela domu jednorodzinnego, to jest maksymalna kwota 53 tysięcy zł”. „To kwota, która w przeciętnej wielkości domu wystarcza, zarówno na ocieplenie okien, jak i wymianę pieca” – przekonywał.

Minister wyjaśnił, że do kosztów kwalifikowanych rząd oferuje pomoc finansową w formie dotacji, uzależnioną od zamożności właściciela domu. „Najmniej zamożni otrzymają 90 procent i stopniowo co 10 procent, aż do najzamożniejszych, którzy otrzymają pomoc w wysokości 30 procent” – wyjaśnił minister środowiska.

W ramach programu będą oferowane również pożyczki na realizację inwestycji.

Kowalczyk poinformował, że przedsięwzięcie zostanie uruchomione w drugiej połowie września. Program na wymianę pieców i termomodernizację będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Będą przyjmowały je Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Po spotkaniu z mieszkańcami Opoczna premier pojechał do fabryki Ceramiki Paradyż, gdzie zakończy swoją wizytę w woj. łódzkim.

Polska Agencja Prasowa