Tesla: Produkcja Modelu 3 wzrasta wolniej niż obiecywano

W czwartym kwartale 2017 r. Tesla dostarczyła klientom 29 870 pojazdów, w tym 15 200 szt. Modelu S, 13 120 szt. Modelu X i 1 550 szt. Modelu 3.

Tym samym spółka kolejny raz pobiła kwartalny rekord łącznych dostaw Modelu S i Modelu X. Wzrosły one o 27 proc. względem analogicznego okresu w 2016 r. i o 9 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 r. W ciągu 2017 r. Tesla dostarczyła w sumie 101 312 egzemplarzy Modelu X i Modelu S (wzrost o 33 proc. r/r). Pod koniec czwartego kwartału 2017 r. w drodze do klientów było ok. 2 520 szt. Modelu S oraz X, a także 860 szt. Modelu 3 – samochody te zostaną zaliczone na poczet dostaw w pierwszym kwartale 2018 r. W okresie od października do grudnia 2017 r. produkcja spółki Elona Muska osiągnęła poziom 24 565 samochodów, w tym 2 425 egzemplarzy Modelu 3. Tesla nieznacznie ograniczyła moce wytwórcze Modelu X oraz S na rzecz swojego najmniejszego pojazdu. W ciągu ostatnich siedmiu dni roboczych czwartego kwartału 2017 r. amerykańska firma wyprodukowała 793 szt. Modelu 3. Tesla poinformowała także, że przed końcem roku wysokość produkcji na każdej z linii montażowych dobiła do wartości odpowiadającej stosunkowo ponad 1 000 egzemplarzy tygodniowo. Od 9 grudnia z taśm produkcyjnych zjechało więcej egzemplarzy Modelu 3 niż w ponad czteromiesięcznym okresie poprzedzającym tę datę. Ponadto, szybko rosną dostawy do odbiorców spoza grona pracowników Tesli.

Plany Tesli dla Modelu 3

Niestety, kolejny raz przesunięto cele produkcyjne dotyczące Modelu 3. Do końca pierwszego kwartału 2018 r. Tesla zamierza wytwarzać tygodniowo 2 500 szt. swojego najmniejszego samochodu. Liczba ta ma wzrosnąć do 5 000 egzemplarzy do końca kwartału drugiego. W listopadzie 2017 r. obiecywano, że uda się ją osiągnąć co najmniej trzy miesiące wcześniej.

Zrealizowane w czwartym kwartale 2017 r. dostawy na poziomie 1 550 szt. również okazały się niższe od prognozowanych. Przykładowo, analitycy z FactSet oczekiwali, że osiągną poziom 4 100 szt., specjaliści z Evercore zakładali 5 800 szt., zaś z Cowen – 2 250 szt. W rezultacie wartość akcji Tesli spadła o 1,8 proc..

Model 3 jest kluczowy dla sytuacji finansowej amerykańskiej firmy. Zbyt niskie tempo produkcji może skutkować odwoływaniem rezerwacji przez niezadowolonych klientów. Mimo wszystko można się spodziewać, że produkcja Modelu 3, a wraz z nią dostawy do klientów, będą rosnąć coraz szybciej. Wskazują na to m.in. doniesienia dostawców części z Tajwanu (m.in. spółki Hota), którzy już w grudniu informowali, że Tesla znacznie podniosła zamówienia na podzespoły przeznaczone do swojego najmniejszego EV. Ponadto, w celu przyspieszenia realizacji dostaw, firma zamierza zwiększyć zatrudnienie w Gigafactory.

