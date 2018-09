Cena energii w kontrakcie na 2019 rok doszła do rekordowych 300 zł/MWh

Cena kontraktu rocznego na energię z dostawą w roku 2019 (BASE_Y-19) na rynku terminowym TGE wzrosła o 1,5 proc. do 300 zł/MWh.

Od początku miesiąca cena kontraktu wzrosła o 18 proc., a od początku tego roku wzrost wyniósł 69 proc. Najwyższe od dekady są ceny uprawnień do emisji CO2. Wycena benchmarkowego kontraktu na uprawnienia do emisji CO2 w unijnym systemie handlu (EU ETS) przekroczyła na giełdzie w Londynie 25 euro za tonę.

W poniedziałek na zamknięciu sesji grudniowy kontrakt na uprawnienia do emisji CO2 na giełdzie ICE Futures Europe wzrósł o 8,7 proc., do 25,23 euro za tonę. We wtorek rano kontrakt zszedł poniżej 25 euro/t. W tym roku ceny uprawnień wzrosły o ponad 200 proc.

