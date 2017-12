Tobiszowski: Chcemy odbudować siłę polskiego górnictwa

Zaplanowaliśmy potężne inwestycje, chcemy odbudować siłę wydobywczą polskiego górnictwa – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Nakłady inwestycyjne w PGG w latach 2018-2030 wyniosą 13 mld zł, zaś nakłady na drążenie wyrobisk 10,2 mld zł. W sumie to ponad 23,3 mld zł. Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w Grupie JSW do 2030 r. będą na poziomie ok. 18,9 mld zł. W 2018 r. będziemy się zastanawiać, gdzie zlokalizować jedną lub dwie nowe kopalnie. Oczywiście chcemy też zwiększyć liczbę ścian w istniejących kopalniach – powiedział Grzegorz Tobiszowski.

Wicemister energii przypomniał, że nowy zarząd PGG odbudowuje fronty wydobywcze i w tym roku firma będzie miała 43 ściany wydobywcze. Tobiszowski powiedział, że rząd dąży do formuły, w której możliwości wydobywcze byłyby 10, 15, a docelowo 20 proc. większe od standardowych potrzeb.

Rzeczpospolita/CIRE.PL