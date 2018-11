Toshiba wycofuje się z projektu atomowego w Wlk. Brytanii. Zagrożenie dla miksu?

Toshiba wycofuje się z projektu atomowego Moorside w Wielkiej Brytanii. To zła wiadomość dla przyszłości brytyjskiego miksu energetycznego.

Projekt elektrowni Moorside mógł pokryć siedem procent brytyjskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. Toshiba tłumaczyła swoją decyzję względami ekonomicznymi. Oprócz Moorside, w Wielkiej Brytanii realizowane są dwa inne projekty atomowe: Hinkley Point C i Wylfa. Pierwszy buduje chińsko-francuskie konsorcjum, do użytku ma być oddany pomiędzy 2025 a 2027 rokiem.

Innym projektem jest Wylfa, którym zajmuje się firma Hitachi. Projekt jest wart 20 miliardów funtów (ok. 100 miliardów złotych). Eksperci wskazują, że konieczne będzie wsparcie rządowe na poziomie około dwóch trzecich wartości. By zachęcić inwestorów, brytyjski rząd zadeklarował, że jest gotów wspomóc powstanie elektrowni kwotą pięciu miliardów funtów w zamian za jedną trzecią udziałów. Oznacza to odwrót sprawującej rządy Partii Konserwatywnej od myśli Margaret Thatcher, która prywatyzowała sektor energetyczny.

Do tej pory kolejne brytyjskie rządy trzymały się tej zasady, ale dla energetyki jądrowej robiły wyjątki w imię bezpieczeństwa energetycznego – jeśli Hitachi pójdzie w ślady Toshiby i również wycofa się z budowy elektrowni atomowej, wówczas w brytyjskim miksie powstanie 14-procentowa dziura.

OilPrice.com/Michał Perzyński