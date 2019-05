Rewolucja mentalna na drogach. Czy Orlen pójdzie w carsharing? (RELACJA)

– Trzeba zmienić sposób transformacji mobilności w trzech wymiarach. Pierwszą osią tego procesu jest autonomiczność, drugą osią jest własność pojazdów, trzecią jest napęd. Istotą jest zmniejszenie ilości pojazdów do obsłużenia określonej ilości podróży – powiedział Adam B. Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, podczas panel dyskusyjnego „Towards connected, clean and safe mobility” na konferencji Impact’19.

– Głównym wyzwaniem dla technologii transportu jest zmniejszenie ilości pojazdów na drogach. Autonomiczność pojazdów nie musi być od razu w pełni zastosowana. Do rozwoju transportu istotna jest sieć 5G, która w Polsce ludzie nie lubią. Istnieje więc bariera społeczna, mentalna. Potrzebnych jest także dużo inwestycji do rozwoju transportu – powiedział przedstawiciel spółki.

– Jesteśmy dostawcą energii elektrycznej, budujemy ładowarki. Jesteśmy tez producentem paliw, które muszą się stawać tez niskoemisyjne. Naszym zadaniem jest ich produkcja, które nadają się do obowiązujących standardów silników spalinowych. Mamy przetestowane technologie z olejów roślinnych mieszanych z ropą. Do procesu rafinacji dodajemy coraz więcej biokomponentow. Trzeba pamiętać mimo wszystko, że 80 procent emisyjności pochodzi jednak dalej z rury wydechowej. – powiedział Czyżewski.

Ekonomista podczas panelu nawiązał także do transportu współdzielonego.- Droga do elektromobilności wiedzie różnymi ścieżkami. Na każdej ścieżce jest podobny problem, czyli zmniejszenie ilości pojazdów. My jesteśmy obecnie aktywni, m.in. w carsharingu. Możemy w przyszłości być firmą, która zarządza flotą pojazdów wypożyczanych – zauważył Czyżewski.

W dyskusji brał też udział Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Kierowców jest coraz mniej na rynku. Społeczeństwo musi być gotowe na rewolucję transportu. Akceptacja jest jedną z warunków do wprowadzania nowych technologii. Istotna jest także sieć 5G. – powiedział ekspert. Karolczak podkreślił także, że pojazdów w przestrzeni miejskiej musi być coraz mniej. – O 70 procent może wzrosnąć liczba mieszkańców, którzy będą się przeprowadzać do miast, do obszarów miejskich – zauważył Karolczak.

– Myślenie o transporcie musi się zmienić. Kiedyś nie myśleliśmy o środku transportu jakim jest rower. Firmy będą musiały oferować pakiet usług. Koncepcja MAAS jest przyszłością. Istotna jest też zmiana myślenia społeczeństwa. Trzeba także namówić ludzi do przesiadania się na np. rowery czy hulajnogi. Dzisiaj ludzie już przesiadają się. Ludzie chcą jeździć transportem miejskim. Trzeba prowadzić dyskusję o transporcie – powiedział Karolczak.

– Wierzę w to, ze za kilka lat będziemy mieć zeroemisyjne pojazdy autonomiczne. Istotne z naszej perspektywy są kwestie bezpieczeństwa związane z tym transportem. Użytkownikom trzeba zapewnić bezpieczeństwo pod względem technicznym. Pytaniem istotnym jest też to, kto będzie pokrywał koszty ewentualnych wypadków – powiedział Szymon Byliński, dyrektor departament Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii. – Na razie koncentrujemy się a elektromobilności. Z naszej strony staramy się pomagać, nie przeszkadzać. Współpracujemy z innymi ministerstwami, by przygotować odpowiednie relacje – powiedział Byliński.