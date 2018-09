UE i Kalifornia chcą ściślejszej współpracy ws. rynków uprawnień do emisji CO2

W ubiegłym tygodniu w San Francisco podczas Global Climate Action Summit unijny komisarz Miguel Arias Cañete i gubernator Kalifornii Jerry Brown podpisali porozumienie o zacieśnieniu dwustronnej współpracy w zakresie rynków uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Współpraca ma koncentrować się na mechanizmach cenotwórczych w zakresie uprawnień do emisji, konkurencyjności, zachętach do inwestycji proklimatycznych oraz maksymalizacji korzyści społecznych z przychodów z aukcji uprawnień. Politycy podkreślili, że ich intencją jest włączenie w dialog także innych obszarów, gdzie obowiązują regulacje dotyczące handlu emisjami.

W wspólnym oświadczeniu wydanym po podpisaniu porozumienia komisarz Arias Cañete i gubernator Brown podkreślili, że zmiany klimatyczne mają dziś większy wpływ na świat dlatego istnieje potrzeba co raz szerszych działań i wspólnych wysiłków, w szczególności poprzez ustalanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, aby sprostać temu globalnemu zagrożeniu.

– My, UE i Kalifornia, jesteśmy zaangażowani w wspólną pracę nad identyfikacją praktycznych ścieżek dekarbonizacji – czytamy w oświadczeniu obu polityków. Zdaniem Katarzyny Kłaczyńskiej, Associate Partnera w EY Law, obecnie przebywającej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine jako Visiting Scholar, porozumienie będzie stanowiło podstawę do wykonania analiz w zakresie możliwość połączenia obydwu regulacji,których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

– Takie połączenia już na świecie funkcjonują; sam system kalifornijski powiązany jest z systemami w Québecu i Ontario. Już w listopadzie zeszłego roku podczas spotkania w Parlamencie Europejskim Komisarz Cañete i Gubernator Brown zasygnalizowali chęć ujednolicenia obu systemów, a podpisane teraz porozumienie pokazuje faktyczną determinację w tym zakresie. Z pewnością ciekawe będą wyniki analiz wpływu takiego połączenia m.in. na podmioty zobowiązane do pozyskiwania i umarzania uprawnień do emisji oraz na ceny samych uprawnień – wyjaśnia Katarzyna Kłaczyńska.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) obejmuje około 45 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE w około 31 krajach, działa od 2005 r. i ma przyczynić się do zmniejszenia do 2030 r. o 43 proc. emisji w UE z sektorów nim objętych. Natomiast kalifornijski system obejmuje około 85 proc. emisji z tego stanu.

CIRE.pl