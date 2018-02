Partner Nord Stream 2 zaprojektuje tłocznię dla Baltic Pipe

Z komunikatu niemieckiego Unipera wynika, że został wybrany przez duńskiego operatora sieci przesyłowej Energniet.dk na dostawce koncepcyjnego projektu budowy tłoczni gazu na potrzeby gazociągu Baltic Pipe – podaje niemiecka spółka na jednym z portali społecznościowych. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że jest to spółka zaangażowana finansowo w konkurencyjny Nord Stream 2.



Ze względu na położenie geograficznie potrzebują w sumie pracy sześciu przepompowni ulokowanych w części kontynentalnej oraz na wyspach. Istniejąca infrastruktura gazowa w Danii pozwala na przesył ok. 3 mld m sześc. surowca rocznie. Baltic Pipe ma mieć przepustowość 10 mld m sześc. na rok, dlatego też obecna infrastruktura gazowa musi zostać rozbudowana.

Niemiecki koncern energetyczny Uniper poinformował, że został wybrany przez duńskiego operatora sieci przesyłowej, firmę Energniet.dk na dostawcę projektu koncepcyjnego tłoczni gazu na wyspie Zelandia. – Weźmiemy pod uwagę wymagane różne warunki operacyjne, wysoki stopień elastyczności i efektywność energetyczną – podaje spółka.

Uniper to także jedna z pięciu firm, które biorą udział w finansowaniu projektu Nord Stream 2 i jest partnerem Gazpromu przy realizacji tego przedsięwzięcia.

