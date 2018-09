URE chce cofnąć koncesję

Urząd Regulacji Energetyki poinformował w ubiegły piątek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi.

Jak czytamy w piątkowym komunikacie URE, 10 sierpnia br. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz.

Decyzję tę URE uzasadnia zapisem Prawa Energetycznego, który mówi o rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej określonych przepisami prawa.

Jak wyjaśnia URE, z dokumentów i informacji będących w posiadaniu Urzędu wynika, że zachodzi podejrzenie, iż spółka Polski Prąd i Gaz wprowadzała odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w błąd co do warunków dostarczania im tych paliw, a także nie udzielała im pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków, co spowodowało wpływ skarg do Prezesa URE.

Przypominamy, że w czerwcu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki Polski Prąd i Gaz (wcześniej Polska Energetyka PRO) od decyzji UOKiK, który stwierdził, że wprowadzała ona konsumentów w błąd podszywając się pod ich dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości ponad 10 mln zł i nakazał zaniechanie stosowanych praktyk.

W czerwcu ubiegłego roku Urząd Regulacji Energetyki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej spółce Polski Prąd i Gaz. Z rejestru koncesji na stronie URE wynika, że koncesja ta nadal jest ważna.

