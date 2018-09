USA chcą przekonać Indie do wstrzymania zakupów irańskiej ropy

USA i Indie prowadzą „bardzo szczegółowe rozmowy” poświęcone prośbie Waszyngtonu, by Delhi wstrzymało import ropy naftowej z Iranu, który USA chcą pogrążyć w międzynarodowej izolacji – poinformowało w czwartek źródło w amerykańskim Departamencie Stanu.

„Zwracamy się do wszystkich naszych partnerów, nie tylko Indii, by do zera zredukowali import ropy z Iranu. Jestem przekonany, że temat ten pojawi się w naszych rozmowach z Indiami” – powiedział w Delhi dziennikarzom wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiego resortu spraw zagranicznych.

W stolicy Indii spotykają się szefowie resortów dyplomacji i obrony obu krajów.

„Trwają bardzo szczegółowe rozmowy między USA i Indiami, poświęcone technicznym kwestiom związanym z redukcją (importu ropy) do zera i te rozmowy będą kontynuowane” – dodał urzędnik.

Prezydent USA Donald Trump w tym roku wycofał swój kraj z międzynarodowego porozumienia z Iranem w sprawie programu atomowego tego kraju, po czym zarządził wznowienie sankcji gospodarczych wobec Iranu. Stany Zjednoczone od tego czasu starają się skłonić inne kraje do przyłączenia się do gospodarczej izolacji Iranu.

Jednak mimo tych starań władze Indii, które są największym na świecie importerem ropy i drugim po Chinach największym importerem ropy z Iranu, prowadziły w ostatnim czasie rozmowy o kontynuowaniu kontaktów handlowych z Teheranem, szczególnie jeśli chodzi o ropę – pisze Reuters. Aby przyciągnąć klientów z Indii, Iran oferuje im wydłużone okresy kredytowania zakupu ropy i prawie darmowy transport tego surowca.

Polska Agencja Prasowa