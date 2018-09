USA i Korea Południowa zacieśnią współprace przy rozwoju technologii jądrowej

Amerykańska firma Centrus Energy Corp i koreański koncern Doosan Heavy Industries and Construction Co Ltd podpisały porozumienie ramowe o współpracy na rynku dostaw technologii zaawansowanych reaktorów jądrowych.

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami ma obejmować takie obszary jak: produkcja i usługi techniczne dla przemysłu jądrowego oraz opracowywanie zaawansowanych technologii, które będą stosowane w nowej generacji komercyjnych reaktorów jądrowych. W szczególności chcą one nawiązać współpracę w opracowywaniu nowej generacji reaktorów jądrowych, które wymagają innowacyjnego paliwa.

Centrus, z siedzibą w Bethesda, Maryland jest światowym liderem w dostawach paliwa jądrowego i usług inżynieryjnych. Oferuje gotowe rozwiązania inżynieryjne, a także pracuje nad nową generacją wirówek do wzbogacania uranu. W marcu podpisał kontrakt z firmą X-energy na wsparcie projektu budowy zakładu do produkcji zaawansowane paliwa jądrowego TRISO -X.

Paliwo TRISO (oxycarbide-tristructural-isotropic) zbudowane jest z jądra z mieszaniny tlenku i węglika uranu otoczonego warstwami spieczonego węgla i weglika krzemu. Występuje w formie cylindrów lub kul i stosowane jest w reaktorach wysokotemperaturowych chłodzonych gazem.

Doosan Heavy Industries & Construction jest kompleksowym wykonawcą projektów, odpowiedzialnym za ich projektowanie, zaopatrzenie i konstrukcję (EPC). Oferuje różne usługi inżynieryjne począwszy od produkcji odlewów i odkuwek, poprzez budowę systemów do wytwarzania energii elektrycznej i odsalania wody morskiej, do budowy elektrowni zawodowych. Firma z siedzibą w Changwon produkuje i instaluje różne elementy bloków energetycznych, w tym turbiny parowe, turbiny wodne, skraplacze i wymienniki ciepła. Wyprodukowała zbiorniki ciśnieniowe reaktora i generatory pary dla bloków jądrowych Vogtle-3 i 4 typu AP-1000 budowanych obecnie w Georgii w USA. Wspiera także projekty budowy reaktorów jądrowych w Chinach, Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Daniel Poneman – prezes i dyrektor generalny firmy Centrus, powiedział: „posiadając unikalne i wzajemnie uzupełniające się możliwości techniczne, wierzymy, że współpraca będzie wzajemnie korzystna dla obu naszych firm i zyskamy nowych klientów na całym świecie”.

World Nuclear News , CIRE.PL