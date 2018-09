Atom i baza wojskowa na spotkaniu Duda-Trump. Nie ma sankcji USA wobec Nord Stream 2

Podczas spotkania prezydentów Polski i USA padła ważna deklaracja w sprawie budowy bazy sił amerykańskich na terytorium polskim oraz spornego gazociągu Nord Stream 2.

Baza

Prezydent Polski Andrzej Duda wezwał swojego amerykańskiego odpowiednika do budowy stałej bazy wojskowej na terytorium polskim. Zasugerował, że mogłaby się ona nazywać „Fort Trump”. Prezydent USA poinformował, że Polacy zadeklarowali gotowość do zapłacenia ponad 2 mld dolarów za budowę obiektu i, że jest to propozycja warta omówienia. – Patrzymy na to bardzo poważnie. Wiem, że Polska jest przywiązana do tego pomysłu i my go rozważamy, tak – przyznał.

Nord Stream 2

Amerykański przywódca przyznał jednak, że wbrew oczekiwaniom Polski, nie zamierza objąć sankcjami spornego projektu gazociągu Nord Stream 2. To połączenie gazowe z Rosji do Niemiec, które ma powstać do końca 2019 roku i pozwolić na większe dostawy rosyjskiego gazu do Europy Środkowo-Wschodniej. – Uważamy, że bardzo niefortunne dla narodu niemieckiego jest, że Niemcy płacą miliardy dolarów rocznie za surowce z Rosji – powiedział. Prezydenci zadeklarowali we wspólnym stanowisku, że będą nadal koordynować wysiłki w ramach „sprzeciwu wobec projektów energetycznych zagrażających wspólnemu bezpieczeństwu, jak Nord Stream 2”.

Atom

Strony mają także wspierać współpracę energetyczną i dywersyfikacje, „w tym w sektorze jądrowym”. Ta deklaracja jest istotna w obliczu braku decyzji o aktualizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, do której ma dojść do końca roku.

Reuters/Kommiersant/Biały Dom/Wojciech Jakóbik