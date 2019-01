Suski: Nowelizacja ustawy o cenach energii nie doprowadzi do podwyżek

Zdaniem Marka Suskiego szefującego Kancelarii Premiera nowelizacja ustawy o cenach energii nie jest „najpilniejsza” i ma charakter techniczny, a ceny energii mają pozostać zamrożone.

– Jak będzie projekt, to pewnie będzie uchwalany – powiedział Marek Suski na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia. – Nie jest to najpilniejsza sprawa, ale myślę, że nie jest to bardzo skomplikowany projekt. Nie będzie miał wpływu na ceny energii. One pozostaną na niezmiennym poziomie.

Zdaniem Suskiego zmiany ustawy o cenach energii dotyczą kwestii technicznych do ustalenia z URE. – Samych cen energii na szczęście Unia Europejska nie kwestionowała – zapewnił minister.

Ministerstwo energii zapowiedziało, że uwzględni uwagi Komisji Europejskiej do ustawy o cenach energii i z tego względu zaproponuje nowelizację.

Polskie Radio