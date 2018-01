Czy ustawa o elektromobilności pokona bariery rozwoju? (RELACJA)

II Kongres Producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania. Fot. BiznesAlert.pl

II Kongres Producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania to inicjatywa, która pokazuje jak rozwija się cały ekosystem elektromobilności.

Wśród oficjeli otwierających Kongres byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska i Prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. Stanisław Wincenciak. W swoich wystąpieniach podkreślali oni jak istotne jest uczestniczenie w rozwoju nowoczesnych technologii przez polskie firmy i naukowców. Michał Kurtyka wiele miejsca w swojej wypowiedzi poświęcił polskiemu programowi e-bus i elektryfikacji transportu miejskiego. Renata Kaznowska skoncentrowała się na kolejnych działaniach planowanych przez miasto i planach rozwoju zarówno transportu miejskiego jak i infrastruktury do ładowania różnego typu pojazdów elektrycznych. Z kolei prof. Stanisław Wincenciak, nawiązał do niezbyt odległej historii kiedy to Politechnika Warszawska podpisywała porozumienia mające wspierać rozwój elektromobilności w Polsce.

Nauka i doświadczenie

Po części wprowadzającej organizatorzy czyli, Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskie Dni Energii zapewnili uczestnikom solidną dawkę wiedzy i możliwość skonfrontowania teorii z praktyką zarówno w kwestiach związanych z wytwarzaniem energii, jej późniejszym magazynowaniem i traktowaniem jako paliwa dla niskoemisyjnego transportu. Wśród wygłaszających wykłady wprowadzające do dyskusji byli prof. Lech M. Grzesiak z Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Popczyk z Politechniki Sląskiej, Tomasz Detka z PIMOT, Waldemar Rumiński z Ursus Bus S.A., prof. Mirosław Bojańczyk z Akademi Finansów i Biznesu Vistula, prof. Władysław Wieczorek z Politechniki Warszawskiej, dr Marian Korczyński z Politechniki Łódzkiej, dr Grzegorz Tchorek z Uniwersytetu Warszawskiego, Bartosz Dominiak z VPPlant i Radosław Gutowski z Impact Clean Power Technology S.A. Nad przebiegiem prezentacji i wykładów czuwał Robert Grudziński współpomysłodawca Warszawskich Dni Energii związany z Fundacją Czysta Energia.

Koła naukowe

Poza salą wykładową można było porozmawiać ze studentami aktywnie działającymi w kołach naukowych Politechniki Warszawskiej. Obecna była sama Rada Kół Naukowych PW. W przestrzeni wystawowej zaprezentowały się Koło Naukowe Elektra, ADeK, Hybryda, SKAP oraz Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Poznać ich prace i plany na przyszłość.

W kuluarach wrzało

W kuluarach wybrzmiewały rozmowy na temat przyjętej przez Sejm 11 stycznia 2019 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zarówno producenci infrastruktury obecni na Kongresie jak i dostawcy usług ładowania, opomiarowania, pojazdów dzielili się spostrzeżeniami na temat kształtu ustawy. Raczej cieszono się, że prace nad ustawą dobiegają do finiszu, ale także werbalizowano obawy związane z przepisami wykonawczymi i nie do końca jasnymi zapisami zawartymi w dokumencie. Przedsiębiorcy obawiają się, że nadal będą mieli trudności w budowaniu infrastruktury. Nie jest dla wielu z nich jasna rola OSD. Dodatkowe obawy budzi system zgłaszania punktów ładowania do publicznej sieci.