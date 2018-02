Rząd wkrótce zajmie się ustawą o normach jakości dla paliw stałych

Projekt ustawy określającej normy jakościowe dla paliw stałych jest już po uzgodnieniach i w ciągu 12 najbliższych dni powinien trafić pod obrady Rady Ministrów, a następnie do Sejmu – poinformował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny.

„Dwa tygodnie temu na Komitecie Stałym zakończyliśmy uzgodnienia. Myślę, że w ciągu najbliższych 12 dni projekt powinien wejść na Radę Ministrów, a potem trafi do Sejmu. Wprowadzamy w nim absolutnie rewolucyjną instytucję, której do tej pory nie było w przepisach prawa, czyli świadectwo jakości paliw stałych” – powiedział Woźny w czasie czwartkowej debaty, poświęconej walce ze smogiem zorganizowanej przez Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych.

Obecnie na składach opałowych dochodzi do mieszania węgla różnej jakości, przez co kupujący ma ograniczony wpływ na to, co kupuje. Dzięki wprowadzeniu kontroli jakości oraz obowiązku posługiwania się ustandaryzowanym świadectwem jakości, kupujący uzyska rzetelną i wyczerpującą informację na temat produktu na każdym etapie jego sprzedaży.

„Chcemy wykreować narzędzie świadomości konsumenckiej o jakości paliwa stałego. Obecnie idąc do składu węgla i kupując węgiel nie wiemy jaki jest jego skład energetyczny i poziom zasiarczenia. Po zmianach sprzedawca będzie musiał okazać nabywcy dokument, po to, by ten nabywca wiedział, co kupuje i za co płaci” – dodał.