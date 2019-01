Volkswagen idzie w OZE

Grupa Volkswagen Polska deklaruje wprowadzenie użycia odnawialnych źródeł energii w codziennej produkcji jako części korporacyjnego programu odpowiedzialnościowego.

Ogłoszona 16 stycznia 2019 r. umowa podpisana przez Grupę VW Polska oznacza, że ​​ponad 300 salonów VW w kraju zostanie przekształconych w celu wsparcia produkcji, sprzedaży i serwisu pojazdów elektrycznych. Co więcej, każdy salon zostanie poddany audytowi w celu ustalenia, czy można go w przyszłości przystosować do wytwarzania i eksploatacji własnej energii z odnawialnych źródeł.

Po licznych rezygnacjach na wysokim szczeblu oraz katastrofie wizerunkowej, która pojawiła się w wyniku skandalu Dieselgate związanego z emisją pojazdów Volkswagen, niemiecki producent samochodów obiecał, że do 2030 r. fabryki, infrastruktura i samochody VW będą całkowicie wolne od emisji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę, że aż 25% emisji tych gazów w Unii Europejskiej pochodzi wyłącznie z sektora transportu.

Decyzja Grupy VW jest w pełni zgodna z decyzją polskiego rządu o zakupie autobusów o zerowej emisji o wartości 2,2 mld PLN (9,4 mld EUR) w latach 2019-2023 dla wielu polskich miast. Polska całościowo chce zmniejszyć poleganie na tradycyjnych źródłach energii i w 2030 roku sprostać standardom wytyczonym przez UE w zakresie zielonej energii.

Decyzja Polski o wsparciu VW w osiągnięciu zeroemisyjnej produkcji jest kolejnym sygnałem z Europy Wschodniej, która poważnie traktuje realizację celów energetycznych UE i przyszłości opartej na energii odnawialnej. W zeszłym roku sąsiednie Węgry ogłosiły, że do 2030 r. zamierzają uniezależnić się od paliw kopalnych. Tymczasem fabryka RETAL na Litwie zainstalowała ostatnio największy panel słoneczny w krajach bałtyckich.

Sun Investment Group, polski deweloper oraz spółka zarządzająca inwestycjami, która posiada 15% całego polskiego rynku energii słonecznej, uważa, że ​​deklaracja Grupy VW stawia Polskę i Europę Wschodnią w pozytywnym świetle, jako poważnie traktujące energię odnawialną i stanowiące dużą szansę dla inwestorów poszukujących silnego i stabilnego zwrotu z inwestycji.

„Cieszymy się, że Grupa Volkswagen przedstawia swoje plany dotyczące odnawialnych źródeł energii w Polsce i dołącza do Mercedes Benz, IKEA i PepsiCo w ich wysiłkach zmierzających do ograniczenia nie tylko własnej emisji, ale także ogólnej emisji w kraju” – mówi Dr. Rafał Rzeszotarski, dyrektor generalny Sun Investment Group Polska – „Ponadto SIG w pełni popiera energię odnawialną jako najbardziej efektywny sposób obniżenia emisji CO2 w Europie – jest to zrozumiałe po analizie danych naszej elektrowni w Gralewie otwartej latem 2018 r., która wykazała, że ​​spodziewana produkcja ponad 1000 MWh będzie redukować emisję CO2 o około 1000 ton.”

Biorąc pod uwagę, że międzynarodowe koncerny w Polsce podejmują znaczące kroki w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń, oczekuje się, że inne kraje UE będą uważnie stawiać kroki, ponieważ terminy dyrektyw energetycznych Unii na 2020 r. i 2030 r. są coraz bliższe.

Volkswagen