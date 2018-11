W Katowicach rozpoczął się młodzieżowy COP24

Trzydniowy młodzieżowy szczyt klimatyczny – Conference of Youth (COY) – rozpoczął się w czwartek w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Spotkanie poprzedza grudniowy szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach, na który młodzież prześle wypracowane podczas COY wnioski.

„Konferencja młodych jest zdecydowanie najważniejszym spośród naprawdę bardzo licznych imprez towarzyszących szczytowi klimatycznemu, bo nie ma co ukrywać, to właśnie w ludziach młodych jest klucz do tego, by ta nasza na razie bardzo ślamazarna walka przeciwko zmianom klimatycznym – tak naprawdę walka o przetrwanie na planecie – miała szanse powodzenia” – powiedział podczas briefingu prasowego w Katowicach prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, prof. Tomasz Pietrzykowski.

„Uniwersytet Śląski jest idealnym miejscem do takiego wydarzenia – znajdujemy się w sercu regionu, który w przeszłości był jednym z największych źródeł zanieczyszczeń powietrza w Europie. Na szczęście te czasy przemysłowego zanieczyszczania środowiska mamy w dużej mierze za sobą, ale też – jak wszyscy wiemy – to nie znaczy, że problemy energetyczne, problemy z zanieczyszczeniem środowiska przezwyciężyliśmy. Wprost przeciwnie – wciąż się z nimi zmagamy i każda okazja, by o nich dyskutować, jest cenna, zwłaszcza w tak dużym, międzynarodowym towarzystwie młodzieży z całego świata” – dodał.

Wydarzenie z udziałem 500 młodych ludzi z całego świata ma służyć wymianie doświadczeń, budowie sieci kontaktów, tworzeniu kreatywnych rozwiązań oraz zdobywaniu innowacyjnej wiedzy. Program spotkania obejmuje sesje merytoryczne, panele dyskusyjne oraz warsztaty.

Trzydniowa konferencja odbywa się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej podsumowanie z udziałem przewodniczącej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, sekretarz wykonawczej ONZ oraz wiceministra środowiska RP odbędzie się 1 grudnia.

Konferencja COP24 – 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Katowicach w dn. 2-14 grudnia, to największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Głównym celem tegorocznej konferencji jest ustalenie szczegółowych zasad wdrażania Porozumienia Paryskiego z 2015 r. oraz podsumowanie skuteczności dotychczasowych działań podjętych w ramach tzw. Dialogu Talanoa. Szczyt potrwa blisko dwa tygodnie, a udział w nim zapowiedziało ponad 25 tys. uczestników.

Polska trzeci raz jest gospodarzem szczytu, a po raz czwarty będzie przewodniczyć Konferencji Stron, w ramach globalnego procesu negocjacji klimatycznych.

Polska Agencja Prasowa