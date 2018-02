Zasmożone uzdrowiska, wyspy Woźniaka i Czyste Powietrze. Dyskusja o smogu (RELACJA)

Dlaczego przez 150 dni w roku Polska ma przekroczone unijne normy jakości powietrza? Rozmawiali o tym uczestnicy pierwszego panelu dyskusji o walce ze smogiem.

Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznej (CIGE) zorganizowało debatę pt. „Walka ze smogiem od hasła do efektów”. W panelu wziął udział gość specjalny, wiceminister innowacji i przedsiębiorczości Piotr Woźny, wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak, Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW, Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, a także prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej.

Zasmożone uzdrowiska

Inspektor Haliniak wskazywał, że to pomiary ze stacji IOŚ wywołały zainteresowanie opinii publicznej problemem smogiem. – To był impuls do uruchomienia rządowego programu walki ze smogiem, który ma czternaście punktów – dodał. – My odpowiadamy za wskazanie tego, co jest źródłem. Przypomniał, że pomiary stacji jego instytucji pokazały, że niektóre gminy „uzdrowiskowe” mają powietrze złej jakości, co doprowadziło do wycofania opłat środowiskowych, a nawet spraw w sądzie. – To ponad dwa lata temu była znana sytuacja – powiedział Haliniak.

– Marchewką jest program rządowy, natomiast kijem są te sankcje, które nasza Inspekcja nakłada – ocenił gość konferencji. – Szczególnie w gminach wiejskich i okołomiejskich źródłem jest głównie niska emisja, która jest według mnie największym źródłem. W miastach to transport, dlatego ważna jest elektromobilność. Jeżeli wprowadzamy ciepłownictwo, to zagrożenie także spada.

Polskie centra smogu

– Każda tego typu dyskusja prowadzi do tego, że świadomość problemu w Polsce rośnie – powiedział Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. – Diagnoza jest znana. Przede wszystkim to niska emisja, czyli czym i w czym Polacy palą. Ten czarny, brunatny dym wydobywający się z kominów w okresie jesienno-zimowym to numer jeden. Tak długo jak nie poradzimy sobie w Polsce z niską emisją, tak długo nie możemy liczyć na poprawę sytuacji.

– Druga sprawa to transport miejski. Zanieczyszczenia te na przestrzeni ostatnich lat rosły. Widać to po wzrastających stężeniach tlenku azotu, będącego charakterystycznym zanieczyszczeniem z transportu – mówił gość.

– Trzeci element to przemysł. Należy redukować emisję z tego sektora, chociaż w tym obszarze mamy dosyć szczelne prawo wymuszone przez Unię Europejską. Ten obszar w zakresie emisji przemysłowych jest „ogarnięty” i pod dużą kontrolą – wskazał Guła. – Kraków, który rzeczywiście od wielu lat boryka się z problemem zanieczyszczenia, był twarzą problemu. To jednak nie tylko problem dużych miast. Dużo gorzej jest w małych miastach, gdzie utrudniona jest wentylacja, jak Rybnik i Zabrze. To są polskie centra smogu. Nie należy się ograniczać do głównych ośrodków miejskich.

Guła pochwalił monitoring i rozbudowaną sieć stacji badawczych. – Dzięki temu społeczeństwo wie, jak duży mamy problem – ocenił. – Miejscowości, do których sieć nie dotarła, uchodziły za zielone oazy do momentu, aż nie zajechał tam wojewódzki inspektor ochrony środowiska – wskazywał przedstawiciel Polskiego Alarmu Smogowego. Zaznaczył, że liczy nadal na normy jakości węgla. – Rzeczywiście należy usunąć odpad węglowy z rynku odbiorcy indywidualnego, którym nadal można handlować. Bez tego nie będzie efektów w miasteczkach – ostrzegł Guła.

– Kraków pierwszy w Polsce wprowadził uchwalę antysmogową. Od nowego roku nie ma palenia w piecach węglem – powiedział mgr inż. Paweł Ciećko reprezentujący Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. – Benzoalfapiren sięga w niektórych miejscowościach małopolskich nawet 8000 procent – ocenił.

Program Czyste Powietrze to pierwsza zintegrowana odpowiedź na smog

Piotr Woźny został zapytany o to, czy polski program rządowy jest możliwy do zrealizowana. – Ważne jest, aby pewne rzeczy ułożyć sobie na osi czasu. Przykład smogu to zjawisko, które istniało w Polsce. Warto przypominać, że pierwszy raz Najwyższa Izba Kontroli zajęła się tym problemem w 2000 roku. Wtedy wskazano dwa podstawowe narzędzia: trzeba wprowadzić normy emisyjne dla kotłów na paliwo stałe i normy jakości paliw stałych – przypomniał Woźny. – Śmiem twierdzić, że w mediach centralnych problem pojawił się w styczniu 2017 roku, kiedy mieliśmy dwa dni maksymalnych przekroczeń norm smogu w Warszawie. Smog z Krakowa do Warszawy dotarł w styczniu 2017 roku.

– Badałem jak smog pojawił się w mediach społecznościowych i jaka była liczba pobrań aplikacji do pomiaru jakości powietrza. Przyrost wynosił wtedy kilkaset procent – przekonywał minister. – W 2017 roku poziom ciśnienia społecznego spowodował, że wcześniejsze próby walki ze smogiem, często traktowane jako fasadowe dokumenty, musiał zastąpić zintegrowany program. W styczniu, marcu 2017 roku trwała intensywna praca kilku resortów, aby sformułować rządowy program Czyste Powietrze.

– Na czternaście punktów punkt punktowi jest nierówny. Trzy rzeczy są najistotniejsze: normy emisyjne, normy jakościowe i odniesienie do ubóstwa energetycznego oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla osób ubogich energetycznie – wyliczył Woźny.

Dwa tygodnie temu miały zakończyć się uzgodnienia. Normy paliw mają trafić na rząd na dniach. Będą zawierały świadectwo jakości paliw. Klient będzie miał prawo zażądać od sprzedawcy zaświadczenia o jakości jego paliwa przy sprzedaży. – Jedna sprawa to działania centralne, a druga to zejście na poziom lokalny – zastrzegł. – Zaczynamy rozmawiać z burmistrzami miast. Działamy w warunkach ograniczonego budżetu chcemy, aby polskie państwo uzyskiwało najwyższy możliwy efekt ekologiczny.

Rabat na gazociąg i małe Świnoujścia

Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG, mówił o wsparciu rządu dla gazyfikacji kraju. – Musimy mieć odpowiednią ilość zgłoszeń mieszkańców o przyłącze gazowe. Odpowiednia masa krytyczna umów z operatorem systemu dystrybucyjnego sprawia, że zgodnie z jego tajnymi algorytmami powoduje, że powstaje gazociąg – poinformował. Gość wydarzenia podkreślił, że ceny podłączeń mają stawkę minimalną, na którą nie ma wpływu operator. – Program Czyste Powietrze na szczęście zmierza do nowego rozporządzenia taryfowego z możliwością uzyskania rabatu, w którym przyłączenie może kosztować zero złotych. Operator może to sponsorować, aby potem czerpać zyski – powiedział Woźniak.

– Zyski z akcyzy CNG są żadne. Ten podatek zostanie zredukowany do najniższego możliwego poziomu, co da lewar konkurencyjny i popularność, przynosząc w przyszłości znacznie większe zyski budżetowi – dodał menadżer. – Trzeba też pojawić się bliżej klienta, oferować stabilne ceny. To efekt działań na najwyższym poziomie geopolitycznym, czyli skąd czerpiemy ten gaz i jakie będą jego ceny. To się potem przekłada na cenę surowca do kuchenki czy kotła gazowego – wskazywał Woźniak. – Staramy się na tym zarobić, ale też nie tracić klientów. Od kilkunastu miesięcy ceny gazu tylko spadają albo utrzymują się na tym samym poziomie.

– Problem Podlasia, Warmii i Mazur, Pomorza Środkowego jest taki, że do tej pory gazu tam w ogóle nie było. Skala zapotrzebowania nie ma się nijak do kosztów budowy gazociągów, także tych związanych z ochroną środowiska. Te inwestycje były niewyobrażalne i odmawialiśmy zajmowania się tym tematem. Od kiedy mamy terminal LNG w Świnoujściu i właściwie dowolny dostęp do gazu skroplonego, to jego duża część jest regazyfikowana i wpuszczana w sieć, ale w sporej części trafia na cysterny, na razie samochodowe a niedługo kolejowe, i rozwożony po całym kraju, gdzie może być skroplony, albo użyty w sieciach wyspowych – mówił Woźniak. – One są zasilane „małymi Świnoujściami”. Tam stoi termos, w którym gaz jest ogrzewany i trafia do kuchenek gazowych, choć wokół nie ma żadnego dużego gazociągu.

– Gaz jest pewnie najprostszym i najszybszym rozwiązaniem problemu niskiej emisji. Drugie rozwiązanie to ciepłownictwo. Warszawa jest tak dobrze obudowana, bo została niestety zniszczona. W Krakowie i Łodzi problemem jest rozprowadzenie sieci między kamienicami – wskazał uczestnik dyskusji.