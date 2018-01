Warszawa chce kupić 80 autobusów na gaz

To największa tegoroczna inwestycja w tabor autobusowy – Miejskie Zakłady Autobusowe ogłosiły właśnie przetargi na dostawę 80 autobusów gazowych wraz z paliwem.

– Stawiamy na ekologię i powiększamy flotę pojazdów gazowych naszej spółki. Warto przypomnieć, że na modernizację taboru MZA w ciągu ostatnich dwunastu lat wydaliśmy już ponad miliard złotych – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Warszawski przewoźnik chce kupić 50 autobusów przegubowych i 30 klasy maxi o długości 12 metrów. Wszystkie będą zasilane gazem ziemnym CNG i trafią do zajezdni „Kleszczowa”. Odrębne postępowanie dotyczy dostaw paliwa i infrastruktury do tankowania. Jest to największe jak do tej pory zamówienie przewoźnika na dostawę autobusów niskoemisyjnych i pierwsza z zapowiadanych dużych dostaw taboru ekologicznego.

W tej chwili MZA mają 60 autobusów nisko lub bezemisyjnych (20 pojazdów elektrycznych, 35 gazowych i 5 hybryd), a do końca 2020 roku ich liczba wzrośnie do 270 (to prawie 20 procent całej floty). Spółka ma także kilkaset pojazdów wyposażonych w baterie słoneczne i elektrownię słoneczną w zajezdni „Woronicza”. Kolejna taka instalacja powstanie w nowej zajezdni „Redutowa” gdzie będą także energooszczędne pompy ciepła, LED-owe oświetlenie i duża powierzchnia zielona na dachach budynków. To stawia warszawskiego przewoźnika w gronie czołowych europejskich firm dbających o środowisko naturalne.

Nowoczesny tabor – wygodnie i szybko

Komunikacja miejska pełni kluczową rolę w systemie transportowym stolicy i jest wizytówką naszego miasta. To najchętniej wybierany przez warszawiaków środek transportu – autobusy, pociągi, metro i tramwaje przewożą ponad miliard pasażerów rocznie. Z czego ponad pół miliarda – autobusy.

Mieszkańcy podróżują dziś bezpiecznie, szybko i w komfortowych warunkach. W ostatnich dwunastu latach zakupiliśmy 311 nowych tramwajów (w tym 281 niskopodłogowych), 1077 niskopodłogowych autobusów (w tym hybrydy, elektryki i autobusy gazowe), 35 pociągów metra Inspiro i 28 nowoczesnych pociągów SKM. Obecnie wszystkie linie autobusowe są obsługiwane przez pojazdy niskopodłogowe, sukcesywnie rośnie również liczba niskopodłogowych tramwajów. Planujemy już kolejne zakupy: 800 autobusów, 45 pociągów metra, 21 pociągów SKM oraz 213 tramwajów.

