Cena węgla w Europie najwyższa od pięciu lat

Cena węgla w Europie w kontraktach terminowych z dostawą na przyszły rok wzrosła do ponad 97 USD za tonę, najwyższego poziomu od 2013 roku, przy stabilnym popycie – poinformowała agencja Bloomberg.

„Popyt na węgiel w Europie jest stabilny, gdyż cena uprawnień do emisji CO2 jest zbyt niska, by spowodować szerszą zmianę paliwa na gaz” – napisali w komentarzu eksperci Sweco, cytowani przez Bloomberga.

Wycena benchmarkowego kontraktu na uprawnienia do emisji CO2 w unijnym systemie handlu (EU ETS) na giełdzie ICE Futures Europe we wtorek przed godz. 13.00 polskiego czasu spada o 2,3 proc. do 20,45 euro za tonę.

W tym czasie cena kontraktu na węgiel ARA 1Y rośnie o 1,6 proc. do 96 USD/t.

Polska Agencja Prasowa