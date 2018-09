Orban u Putina. Rozmowy gazowe Rosja-Węgry

Umowa gazowa ma być w centrum rozmów węgiersko-rosyjskich w Moskwie. Odbędą się one we wtorek 18 września z udziałem premiera Wiktora Orbana i prezydenta Władimira Putina.

Według ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto, z którym rozmawiała agencja Reuters, jego kraj zamierza poruszyć temat przedłużenia umowy gazowej z Gazpromem obowiązującej do 2020 roku. – Kolejne porozumienie długoterminowe nie jest w tematyce rozmów skoro doszliśmy do porozumienia o 2020 roku, ale pewne rozmowy przygotowujące nas do tego, jak działać w przyszłości, zostały już rozpoczęte – przyznał w rozmowie z dziennikarzami. Przypomniał, że umowa długoterminowa kończy się z końcem 2020 roku, ale pod koniec 2019 roku Rosjanie przedstawią swoje stanowisko na temat nowego kontraktu.

Węgrzy opowiedzieli się za zakończeniem sankcji obejmujących Rosję od 2014 roku za nielegalne działania na Ukrainie. W 2014 roku zgodzili się na budowę dwóch nowych reaktorów jądrowych w Elektrowni Paks przez rosyjski Rosatom. Sfinansuje go pożyczka na 10 mld euro od Rosji, która pozostanie właścicielem i operatorem obiektu.

Orban i Putin spotykają się często pomimo złych relacji europejsko-rosyjskich. Ostatnio widzieli się w lipcu.

UNIAN/Reuters/Wojciech Jakóbik