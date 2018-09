Wiceminister energii: Wkrótce zostanie wydane rozporządzenie o jakości węgla

Przygotowywane w resorcie energii rozporządzenie w sprawie jakości węgla, będące aktem wykonawczym do Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, będzie wydane w krótkim czasie – poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister energii Tadeusz Skobel.

Znowelizowana 5 lipca br. ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzająca m.in. normy jakościowe dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa, weszła w życie 12 września. Szczegóły dotyczące norm dla węgla znajdą się w rozporządzeniu, nad którym pracuje obecnie resort energii. O tym, że prace nad rozporządzeniem są na ukończeniu, wiceminister energii poinformował odpowiadając w Sejmie na pytanie bieżące pos. Krzysztofa Gadowskiego (PO), dotyczące importu węgla do Polski. Skobel przypomniał, że w tej sprawie przedłużone zostały konsultacje społeczne, a zgłoszone uwagi są obecnie przedmiotem analizy. „One w tej chwili są analizowane i w krótkim okresie czasu wyjdą stosowne rozporządzenia, uzgodnione przez wszystkie resorty” – zapowiedział wiceminister.

W ub. tygodniu, podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił, że rozporządzenie powinno być przyjęte do końca października. Wiceszef resortu Grzegorz Tobiszowski, pytany o sprawę w miniony wtorek w Strasburgu, poinformował, że intencją ministerstwa jest wydanie rozporządzenia możliwie szybko, jeszcze przed październikiem. Jak mówił, prace toczą się szybko i są na ukończeniu. W rozporządzeniu – jak wcześniej informowano – minister energii określi szczegółowe wymagania dla tych paliw (chodzi m.in. o różne rodzaje węgla kamiennego, najczęściej importowanego) oraz dopuszczalny poziom odchylenia od tych wymagań. Przed dwoma tygodniami Ministerstwo Energii oceniało w komunikacie, że projektowane w pierwotnej wersji przepisy, będące obecnie na etapie konsultacji, wyeliminują z rynku detalicznego węgiel najgorszej jakości, a przy tym uwzględniają możliwości nabycia paliw przez najmniej zamożne gospodarstwa domowe. Pierwszy ogłoszony projekt rozporządzenia był niedawno krytykowany m.in. przez organizacje ekologiczne, samorządy i środowiska sprzedawców węgla. Konsultacje w tej sprawie były przedłużone do 29 sierpnia.

Znowelizowana ustawa stanowi, że najgorszej jakości paliwa, czyli muły węglowe, flotokoncentraty, mieszanki zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego, zostaną objęte ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego. Normy będą zastosowane w przypadku paliw stałych spalanych w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW, czyli w kotłowniach przy budynkach mieszkalnych, szkołach, szpitalach. Nowela wprowadza ponadto świadectwa jakości paliw. Dzięki nowym przepisom, ze składowisk węgla mają zniknąć odpady węglowe odpowiedzialne za powstawanie smogu. Jak we wtorek informowało PAP Ministerstwo Energii, resort wprowadza pakiet rozwiązań, które eliminują najgorszej jakości paliwa, co będzie skutkowało poprawę jakości powietrza. Prace nad ostatecznym kształtem przepisów trwają.

Polska Agencja Prasowa