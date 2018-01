Wiceminister Gajda: Harmonogram budowy stopnia wodnego w Siarzewie gotowy

Gotowy jest harmonogram budowy stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie (woj. kujawsko-pomorskie) – poinformował w środę w Sejmie wiceminister środowiska Mariusza Gajda. W 2018 r. prowadzone będą prace dokumentacyjne, a inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2025.

„Koszt budowy stopnia w Siarzewie przewidywany jest na około 2,2 mld zł. Jest to inwestycja jak najbardziej realna do wykonania. Być może ostatnie przykłady temu przeczą: Świnna Poręba była budowana 30 lat, stopień wodny w Malczycach – 20 lat. Przed wojną i po wojnie tego typu inwestycje trwały około 4-5 lat. Jeżeli przy tamtej technologii było można to zrobić, to uważam, że przy obecnej technologii jest to jak najbardziej realne” – podkreślił wiceszef MŚ.

„Efektem inwestycji będą poprawa bezpieczeństwa powodziowego, stuprocentowe zabezpieczenia zapory we Włocławku przed katastrofą, sprawy związane z nawadnianiem, powstanie około 30-km odcinek drogi wodnej piątej klasy. Niezwykle istotne jest – co chciałbym, żeby pod uwagę wzięły organizacje pozarządowe – zwiększy się bioróżnorodność” – wskazał Gajda.

Zaznaczył też, że przy stopniu w Siarzewie powstanie elektrownia wodna, mogąca pełnić funkcje systemowe w sieci elektroenergetycznej w przypadku awarii zasilania tzw. blackoutu. Wśród innych korzyści wymienił: miejsca pracy w czasie budowy i eksploatacji zapory, walory rekreacyjne powstałego akwenu, powstanie przeprawy drogowej przez Wisłę.

„Jeżeli chodzi o zaporę we Włocławku to już pewne prace były wykonane, ale podczas tej inwestycji (stopnia w Siarzewie) będą wykonane prace na odcinku od Siarzewa do samego Włocławka, czyli ujście Zgłowiączki, wały przeciwpowodziowe, dodatkowe wzmocnienie samych fundamentów. Zapora we Włocławku będzie +podparta+ wodą, bo obecnie występujące zjawiska erozyjne polegają na tym, że woda ma dużą energię, jeżeli jest piętrzenie i nie ma możliwości wytracenia tej energii. Wtedy kiedy będzie woda, to w sposób naturalny energia się wytraci i to będzie zabezpieczenie zapory” – tłumaczył Gajda.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 29 grudnia 2017 r. wydał pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stopnia wodnego w Siarzewie.