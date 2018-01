Rosyjskie media: Niemcy bronią Nord Stream 2 przed Komisją Europejską

Niemcy przekazały Komisji Europejskiej swą opinię prawną kwestionującą konieczność zaproponowanych wcześniej przez KE poprawek w dyrektywie gazowej, które uderzyłyby w projekt gazociągu Nord Stream 2 – podał w czwartek rosyjski dziennik „Wiedomosti”.

Gazeta dotarła do dokumentu; jego zawartość potwierdziło także źródło dziennika z strukturach unijnych.

KE zaproponowała w listopadzie projekt nowelizacji unijnej dyrektywy gazowej. Ma on jednoznacznie wskazać, że podmorskie części gazociągów na terenie UE podlegają przepisom trzeciego pakietu energetycznego. Inicjatywa ta mogłaby zagrozić opłacalności projektu Nord Stream 2, czyli drugiej części gazociągu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie.

Fragment z opinii prawnej złożonej przez Niemcy, cytowany przez „Wiedomosti”, głosi, że KE nie zdołała przedstawić „żadnych wyjaśnień czy zrozumiałych argumentów, które udowodniłyby, jak zaproponowane zmiany mogą przyczynić się do celów (unijnej) Unii Energetycznej”. W opinii – jak relacjonuje gazeta – jest również mowa o tym, że zaproponowane zmiany w dyrektywie gazowej nie są w ogóle konieczne, jak również, że są one „nie do zaakceptowania zarówno z punktu widzenia prawa europejskiego, jak i międzynarodowego”.