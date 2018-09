WindEurope zapowiada rekord w europejskich wiatrakach

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, stowarzyszenie reprezentujące europejski sektor wiatrowy WindEurope zapowiada koniunkturę w inwestycjach wiatrowych w Europie. Największy roczny przyrost nowych mocy w europejskiej energetyce wiatrowej mamy zaobserwować w przyszłym roku.

W najnowszej analizie WindEurope zakłada, że w ciągu najbliższych 5 lat potencjał energetyki wiatrowej w Europie będzie rósł co roku średnio o 17 GW, co da w sumie ok. 87 GW nowych instalacji do roku 2022 – w tym 70,4 GW na lądzie i 16,5 GW na morzu, a całkowity potencjał energetyki wiatrowej w Europie ma wówczas sięgnąć 258 GW.

Europejskim liderem mają do tego czasu pozostać Niemcy z zainstalowanym potencjałem ok. 72 GW (wobec ok. 56 GW obecnie), a kolejne mają być Hiszpania z potencjałem 30 GW (obecnie ok. 23 GW) i Wielka Brytania (prognoza 26 GW wobec 19 GW zainstalowanych obecnie).

Udział Niemiec w nowych instalacjach wiatrowych w Europie ma zmaleć z poziomu ok. 40 proc. średnio do 24 proc.

WindEurope zakłada, że przyszły rok powinien być najlepszy w historii europejskiego sektora wiatrowego pod względem nowych inwestycji. Ma to być zasługa – oprócz Niemiec – również takich rynków jak Hiszpania, Belgia, Holandia, Francja, Norwegia, Szwecja i Turcja.

W realizowanych w najbliższych latach inwestycjach mają być wykorzystywane jeszcze większe turbiny – na lądzie ich jednostkowa moc ma przekraczać nawet 4 MW, a na morzu mają powstawać wiatraki o mocy ponad 8 MW – największe morskie wiatraki o mocy 8,8 MW zostały ostatnio zainstalowane u wybrzeży Szkocji.

Europejskie stowarzyszenie branży wiatrowej wskazuje jednak, że zaplanowane na najbliższe lata inwestycje mają wynikać z wcześniej wdrożonych mechanizmów wsparcia. – Wiele rządów nadal nie wyklarowało swoich planów dla energetyki wiatrowej do roku 2030 i po części z tego powodu coraz trudniej jest zabezpieczyć pozwolenia dla nowych projektów – komentuje Giles Dickson, CEO WindEurope.

Kluczowe mają być krajowe plany w zakresie energii i klimatu do roku 2030, których projekty powinny przygotować poszczególne państwa Unii Europejskiej jeszcze do końca tego roku. Jak zauważa WindEurope, w tych planach powinny zostać wskazane również założenia dotyczące odnawialnych źródeł energii, które trzeba będzie w najbliższych latach wyłączyć.

WindEurope wylicza, że do roku 2022 wiek około 22 GW europejskich wiatraków przekroczy 20 lat, a moc instalacji, które w tym czasie zostaną wyłączone bez zastąpienia nowymi, wydajniejszymi maszynami, szacowana jest na ok. 4,3-6,4 GW.

4,5 GW w pierwszej połowie br.

Według danych europejskiego stowarzyszenia energetyki wiatrowej, w pierwszej połowie br. w Europie zainstalowano elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 4,5 GW. To mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy uruchomiono 6,1 GW.

Na zainstalowany w pierwszej połowie roku nowy potencjał energetyki wiatrowej w Europie złożyły się inwestycje realizowane na lądzie o łącznej mocy 3,333 GW, a do tego doszły nowe farmy wiatrowe na morzu o mocy 1,12 GW.

Najwięcej wiatraków zainstalowali tradycyjnie Niemcy, dodając 1,626 GW, na co złożyły się wyłącznie instalacje lądowe. Drugie miejsce przypadło Brytyjczykom, którzy zainstalowali na morzu 911 MW, ale w energetyce lądowej przyłączyli wiatraki o mocy tylko 13 MW.

Francuzi dodali 605 MW, a do tego symboliczny 1 MW na morzu, z kolei mający czwarte miejsce w tym zestawieniu Duńczycy zainstalowali na lądzie 202 MW, dodając na morzu 28 MW.

Jak wynika z danych WindEurope, Polska pod względem mocy w energetyce wiatrowej uruchomionych w I połowie tego roku znalazła się na 19. miejscu w Europie, w efekcie uruchomienia wiatraków o łącznej mocy 8 MW.

Według liczb zebranych przez WindEurope, na koniec ubiegłego roku potencjał elektrowni wiatrowych w Polsce wynosił w sumie 5,848 GW, z czego w ubiegłym roku uruchomiono 41 MW.

Łączny potencjał energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej na koniec 2017 r. sięgał 168,73 GW, z czego w ubiegłym roku przyłączono w energetyce wiatrowej na lądzie 12,48 GW, a na morzu 3,15 GW.

Największym rynkiem wiatrowym w Unii Europejskiej na koniec ub.r. były Niemcy z zainstalowanym potencjałem 56,13 GW, a następnie Hiszpania (23,17 GW), Wielka Brytania (18,87 GW), Francja (13,76 GW), Włochy (9,48 GW) oraz Szwecja (6,69 GW). Polska uplasowała się w tym zestawieniu na 7. miejscu.

Gramwzielone.pl