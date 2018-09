Wkrótce ruszy budowa obiektów na potrzeby COP24

Za kilkanaście dni, 1 października, w Katowicach rozpocznie się budowa obiektów tymczasowych pod kątem przeprowadzenia szczytu klimatycznego COP24 – poinformował we wtorek w tym mieście minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Jak wyjaśnił Kowalczyk, tego dnia w Katowicach gościła techniczna misja ONZ, która sprawdza stan przygotowań do organizacji COP24; odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowych Targów Poznańskich, które zostały wyłonione partnerem technologicznym tego wydarzenia.

Minister przypomniał, że to MTP pomagały organizować dotychczasowe szczyty klimatyczne w Polsce: w Poznaniu oraz w Warszawie. „Po zapoznaniu się z prezentacją (MTP) jesteśmy przekonani, że wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem” – uznał.

„Za kilkanaście dni zacznie się tu plac budowy, będą konstruowane tymczasowe obiekty dlatego, że powierzchnie – bardzo duże – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, jak i Spodku, nie są wystarczające na taką dużą konferencję. Stąd jeszcze niespełna 40 tys. m kw. powierzchni, którą trzeba wykonać w budowlach tymczasowych” – powiedział Kowalczyk. Blisko dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach 3-14 grudnia br. Konferencje Stron (Conferences of the Parties – COP) to najwyższy organ Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) uprawniony do sprawdzania realizacji jej postanowień.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Polska Agencja Prasowa