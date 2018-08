Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze ruszy w drugiej połowie września

W drugiej połowie września powinien ruszyć nabór wniosków o dofinansowanie termomodernizacji domów i wymianę pieców na ekologiczne, w ramach programu Czyste Powietrze. System informatyczny już jest testowany – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

„Przygotowany jest już system informatyczny, jest testowany i zamiarem naszym jest, aby nabór został uruchomiony w drugiej połowie września, ale oczywiście warunkowane to jest pomyślnymi testami” – mówił Kowalczyk w czwartek na konferencji prasowej w Puławach (Lubelskie).

Początkowo wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, dopiero później, po około miesiącu – jak mówił minister – będzie je można składać też na formularzach papierowych.

„Chcemy rozpocząć od wniosków składanych cyfrowo, później umożliwić składanie ich na papierze. Dlatego, że wnioski papierowe przyjmują błędy, a wniosek elektroniczny będzie automatycznie sprawdzany, przeliczany, weryfikowany. Nie da się go wypełnić źle” – tłumaczył.

Wnioski będą przyjmowały Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich rozpatrzenie i podpisanie umowy ma zabrać nie więcej niż trzy miesiące. Beneficjenci będą mieli maksymalnie dwa lata na wykonanie i rozliczenie inwestycji.

Kowalczyk podkreślił, że program Czyste Powietrze ma charakter kompleksowy, ma łączyć zakup ekologicznych źródeł ogrzewania z termomodernizacją budynków. Ma to zapobiegać sytuacjom, znanym z wcześniejszych programów samorządowych, kiedy to po uzyskaniu dotacji i wymianie pieca, okazywało się, że nowe źródło ciepła generuje wysokie koszty i było wyłączane.

„Nawet jeśli nowe źródło energii w eksploatacji jest trochę droższe, to sumarycznie po przedsięwzięciu i tak będziemy płacili taniej. To jest novum tego programu” – podkreślił Kowalczyk.

Zaznaczył, że przez to program będzie droższy. Maksymalne koszty kwalifikowane wynieść mają 53 tys. zł na jeden dom. „To kwota, która w przeciętnym domu wystarczy, aby ocieplić ściany, strop, wymienić okna, drzwi, wstawić nowy piec” – ocenił.

Wysokość dotacji będzie zależała od dochodów rodziny; może sięgać nawet do 90 proc. kosztów. Dla tych, którzy nie będą mieli pieniędzy na wkład własny i wcześniejsze wyłożenie środków, program przewiduje pożyczki.

Beneficjentami będą osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku. Budżet programu wynosi ponad 100 mld zł.

„Szacujemy, że program obejmie około 3-4 mln domów jednorodzinnych. Po około 10 latach problem zostanie rozwiązany, będziemy mogli oddychać czystym powietrzem, w międzyczasie w miastach realizując program elektromobilności oraz termomodernizację domów wielorodzinnych” – ocenił Kowalczyk.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.

Polska Agencja Prasowa