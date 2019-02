Powstały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. „Dziś klawiatura jest jak karabin”

Podczas konferencji „Cyber.mil.pl – Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej” Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej przedstawił koncepcję budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz pakiet działań związanych z rozwojem zdolności resortu obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podczas konferencji powołany został także pełnomocnik do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni – został nim płk Karol Molenda.

Błaszczak: Tworzymy cyberkomponent Wojsk Obrony Terytorialnej

.- Płk Molenda to profesjonalista, któremu powierzyłem zadanie przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Podczas szczytu NATO w 2016 roku zapadły postanowienia, które zmieniły historię Polski i naszej części Europy. Wtedy określono cyberprzestrzeń jako sferę działań militarnych. Jesteśmy aktywnym członkiem NATO, wykonujemy nasze zobowiązania – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów rządu, ale by osiągnąć ten cel, potrzeba konsekwencji: – Czas na przedstawienie cyberplanu. Oprócz powołania pełnomocnika, tworzymy nową strukturę. Aby dobrze funkcjonowała, potrzebni są ludzie, którzy będą tworzyli wojska cyberprzestrzeni. Nauka stanowi źródło, z którego będą oni pochodzić. Kluczową instytucją jest tu Wojskowa Akademia Techniczna. Oprócz tego powstanie też specjalne liceum techniczne. Najlepsi powinni mieć możliwość rozwijania swoich umiejętności działania w cyberprzestrzeni. Bardzo dobrze rozwijają się Wojska Obrony Terytorialnej. Tworzymy ich cyberkomponent. To ważny dzień, pokazujemy, że Polska jest coraz bezpieczniejsza – mówił minister Błaszczak.

Zdzikot: Zagrożenia w cyberprzestrzeni to problem globalny

Tomasz Zdzikot, Sekretarz Stanu w MON powiedział, że rośnie wpływ cyfryzacji na bezpieczeństwo, a skala zagrożeń z cyberprzestrzeni jest globalna: – W 2015 roku stwierdzono 77 tysięcy incydentów, które zagrażały bezpieczeństwu USA, a znacząca ich większość była wspierana przez inne państwa. W Polsce o takich przypadkach informują służby takie jak ABW, dotychczas stwierdzono około 6 tysięcy takich ataków – mówił sekretarz. Dodał, że ataki w cyberprzestrzeni będą coraz częstsze, skomplikowane i niszczące: – NATO wskazało, że musi się bronić w cyberprzestrzeni tak samo jak w powietrzu, na lądzie i na wodzie. Polska aktywnie uczestniczy w tych pracach, istnieje możliwość art. 5 NATO w ramach ataku w cyberprzestrzeni. Polski system bezpieczeństwa opiera się na 6 filarach, jednym z nich jest MON, który jest odpowiedzialny za całe spektrum działań w cyberprzestrzeni. To nie jest rewolucja, a raczej uporządkowana ewolucja. Już dziś resort obrony tworzy uporządkowany ekosystem. Działamy na rzecz konsolidacji zasobów. Chcemy, by powstało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Jesteśmy na etapie rekrutowania ekspertów i specjalistów – mówił Tomasz Zdzikot.

Optymalizacja działań w cyberprzestrzeni

Całe swoje zawodowe życie poświęciłem zagadnieniom obrony w cyberprzestrzeni. Powinniśmy doprowadzić do synchronizacji działań komórek zajmujących się cyberbezpieczeństwem i je scentralizować – powiedział płk Karol Molenda, pełnomocnik ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (WOC). – Najpierw powinniśmy określić zadania WOC, by te mogły działać w sposób optymalny. Mając na względzie fakt, że tak jak żołnierz piechoty może walczyć wtedy, kiedy dostarczona zostanie amunicja czy żywność, to tak samo Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni nie może działać bez odpowiedniego wyposażenia. Wojska te powinny też rozwijać relacje zaufania w ramach NATO i Unii Europejskiej. Najbliższe kilka miesięcy będą okresem wytężonej pracy, ale bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni może być realizowana w ramach współpracy między wojskiem a sektorem prywatnym – powiedział.

Gen. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) powiedział, że to dobry dzień dla WOT. 40 procent całych zasobów związanych z obroną cyberprzestrzeni w USA należy do Gwardii Narodowej. WOT w Polsce funkcjonują już niemal dwa lata. 35 procent naszych żołnierzy posiada wyższe wykształcenie, 40 procent ma wykształcenie techniczne. Jesteśmy bez wątpienia potężnym zasobem, na bazie którego możemy budować kompetencje. W mojej ocenie projekt WOC ma spore szanse powodzenia – powiedział.

Zespół Ministerstwa Obrony Narodowej

W ubiegłym roku, na polecenie ministra Mariusza Błaszczaka, pracował powołany w ministerstwie zespół, którego zadaniem była analiza działań realizowanych przez różne instytucje resortu obrony narodowej związanych z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem. Celem pracy zespołu było wypracowanie rekomendacji dot. wzmocnienia potencjału i usprawnienia procesów w tych obszarach. Równolegle prowadzono pogłębione audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego i testy.

Ministerstwo Obrony Narodowej/Michał Perzyński