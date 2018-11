Pełna moc Yamal LNG rok przed czasem

Novatek rozbudował gazoport Yamal LNG do pełnej mocy rok przed czasem.

Terminal LNG na Półwyspie Jamalskim należący do rosyjskiego Novateku został rozbudowany do planowanej maksymalnej przepustowości 16,5 mln ton rocznie dzięki uruchomieniu trzeciej linii technologicznej do skraplania paliwa. Linia została skonstruowana z wykorzystaniem autorskiej technologii Kaskady Arktycznej w dyspozycji rosyjskiej firmy. Była ona niezbędna ze względu na trudne warunki pogodowe na Jamale.

Novatek liczy na to, że zakończenie budowy rok przed terminem pozwoli na sprzedaż dodatkowego LNG i dodatkowe przychody w wysokości 2,5 mld dolarów.

Projekt wysyła gaz skroplony głównie do Azji, ale miał epizod dostaw do USA, kiedy Boston odcięty od krajowej sieci przesyłowej musiał sięgnąć po dostawy LNG, by zaspokoić zapotrzebowanie powiększone ostrą zimą.

Novatek/Wojciech Jakóbik