Zakończył się Smogathon 2018 w Krakowie

19 listopada w Krakowie odbył się Wielki Finał międzynarodowego konkursu Smogathon. Międzynarodowe jury przyznało trzy nagrody oraz specjalną nagrodę wdrożeniową. Pierwszym miejscem oraz nagrodą w wysokości 15,000 dolarów wyróżniono indyjsko-amerykański zespół Takachar, który rozwiązuje problem nieefektywnego spalania biomasy dzięki przekształcaniu jej w bardziej wydajne paliwo.

„Dzięki naszemu rozwiązaniu rolnicy mogą nie tylko przestać przyczyniać się do zanieczyszczania powietrza w związku z spalaniem biomasy, ale też zwiększyć swoje przychody dzięki sprzedaży przekształconego paliwa” mówi Vidyut Mohar, współtwórca rozwiązania.

Drugie miejsce przypadło zespołowi Indrio Technologies, który prowadzony jest przez dwóch doktorów Uniwersytetu Stanforda. Stworzone przez nich urządzenie umożliwia redukcję zanieczyszczeń związanych głównie z tlenkami azotu. Ostatnie miejsce na podium i 5 tys. dolarów przyznano Pi Green Tech Solutions, zespołowi pochodzącemu z Pune City w Indiach. Uznanie zdobył ich produkt Carbon Cutting Machine, który pozwala na ograniczanie emisji pyłów i zużycie ich później np. do produkcji tuszu.

Dodatkowo, Otrivin (GSK) ufundował Specjalną Nagrodę Wdrożeniową w wysokości 30 tys. złotych. Przypadła firmie Degrum, producentowi antysmogowego przystanku. Reprezentujący firmę podczas Wielkiego Finału Jakub Szymanowicz powiedział „Niezmiernie cieszymy się z nagrody wdrożeniowej ufundowanej przez GSK, Otrivin. Mamy nadzieję, że nagroda ta pozwoli nam wykonać kolejny milowy krok w naszym starupie, to jest budowę pierwszego egzemplarza. Dzięki temu uda nam się zweryfikować wyniki laboratoryjnych badań w rzeczywistości. Chcemy, żeby nasze przystanki stały we wszystkich miastach polskich, europejskich i leżących na innych kontynentach, które borykają się z problemem zanieczyszczenia.”

W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt startupów z całego świata. Zespoły rywalizowały ze sobą podczas półfinałów w Sao Paulo, Berkeley, Londynie, New Delhi, Pekinie oraz Katowicach. Najlepsze 12 zespołów, pochodzących m. in. z USA, Indii, Chin, Ugandy, Chile oraz krajów europejskich zakwalifikowało się do krakowskiego finału. Eksperci Smogathonu wybrali sześć, które miały okazję wystąpić podczas Wielkiego Finału kończącego tegoroczną edycję wydarzenia.

„Problem zanieczyszczenia powietrza dotyka obecnie zdecydowaną większość światowej populacji. Zmiany strukturalne i polityczne w zakresie ochrony powietrza zachodzą zbyt wolno by uchronić nas przed skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Rozwiązania technologiczne, choć nie zlikwidują problemu, mogą pomóc nam już teraz cieszyć się wyższą jakością życia. W konkursie wystąpił bardzo szeroki przekrój rozwiązań. Ta różnorodność cieszy, ale też pokazuje, że na problem zanieczyszczenia powietrza należy odpowiadać za pomocą bardzo wyspecjalizowanych środków, uzależnionych od źródeł smogu” – mówi Kamila Knap, współzałożycielka konkursu.

Partnerami Smogathon 2018 byli Miasto Kraków, Województwo Małopolskie, ING, Johnson Matthey, Otivin (GSK), GSK, The Clean Breathing Institute oraz Philips.

