Na przełomie maja i czerwca ruszy przetarg na budowę 2 bloków w ZEDO

Na przełomie maja i czerwca br. zaplanowano ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, który w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wybuduje dwa nowe bloki energetyczne zasilane paliwem gazowym – poinformowali we wtorek przedstawiciele PGE.

W czwartym kwartale br. lub pierwszym kwartale 2020 r. zaplanowano rozstrzygnięcie postępowania na wybór generalnego wykonawcy. Z kolei rozpoczęcie eksploatacji nowych bloków, z których każdy będzie miał około 700 MW mocy to czwarty kwartał 2023. Zamówienie obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną – wynika z informacji służby prasowych spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Spółka szacuje, że budowa nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra będzie wiązała się z nakładami inwestycyjnymi w wysokości około 4 mld zł. Decyzja o rozbudowie Elektrowni Dolna Odra ma na celu odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni, zapewnienie jej długoterminowej konkurencyjności i zgodności z wymaganiami polityki klimatyczno-energetycznej UE. Po rozbudowie elektrowni jej moce wzrosną ponad dwukrotnie, co sprawi, że znajdzie się ona w czołówce największych polskich elektrowni. Kilka lat wcześniej przyszłość zakładu, którego nie objęły wtedy plany inwestycyjne, była niepewna.

„Finalizujemy właśnie dwie największe inwestycje Grupy PGE w ostatnich latach, czyli budowę dwóch nowych bloków w Opolu o łącznej mocy 1800 MW i budowę nowego bloku w Turowie o mocy 496 MW” – powiedział wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Ryszard Wasiłek. Jak dodał, „niebawem do grona tych megainwestycji dołączą dwa bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra o łącznej mocy około 1400 MW”.

Wszystkie trzy elektrownie wchodzące w skład Zespołu Dolna Odra (ZEDO-PAP), czyli Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Szczecin i Elektrownia Pomorzany zostaną dostosowane do zaostrzonych wymagań środowiskowych, tzw. Konkluzji BAT, które wejdą w życie w sierpniu 2021 r. – podała spółka. W ciągu trzech ostatnich lat w elektrowniach wchodzących w skład ZEDO na inwestycje „prośrodowiskowe” i odtworzeniowe spółka PGE GiEK wydała 384 mln zł. Spółka poinformowała także, że na terenach ZEDO istnieje duży potencjał budowy mocy, wykorzystujących energię pochodzącą ze słońca (PV).

W ramach uruchomionego w kwietniu Programu PV GK PGE, na terenach ZEDO powstaną farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 100 MW. Program zakłada uzyskanie 25 proc. udziału PGE w krajowym rynku PV do 2030, co w zależności od prognoz oznacza od 1,5 do nawet 2,5 GW mocy. Zgodnie ze Strategią GK PGE, do 2030 roku zakładany udział w produkcji energii z OZE osiągnięcie 25 proc. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim przez Program Offshore, którego uzupełnieniem będzie energia wyprodukowana w panelach słonecznych.

Polska Agencja Prasowa