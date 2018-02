Zmiany w zarządzie PKN Orlen. Nowym prezesem został Daniel Obajtek

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza PKN Orlen dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Ze stanowiska Prezesa Zarządu odwołany został Pan Wojciech Jasiński, a pełnienie tej funkcji powierzono Panu Danielowi Obajtkowi.

Jasiński był prezesem PKN Orlen ponad 2 lata

Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała Wiceprezesa Zarządu Pana Mirosława Kochalskiego oraz Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów Panią Marię Sosnowską.Wojciech Jasiński został powołany na prezesa Orlenu w grudniu 2015 roku. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Krawca. Mirosław Kochalski z kolei został powołany do zarządu płockiej spółki w lutym 2016 roku, a Maria Sosnowska do zarządu Orlenu trafiła w czerwcu 2017 roku.

Rada postanowiła też oddelegować do funkcji Członka Zarządu Pana Józefa Węgreckiego, powołanego wcześniej w skład Rady Nadzorczej z mandatu Ministra Energii działającego w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa.

Daniel Obajtek nowym prezesem

W związku z powołaniem od dnia 6 lutego 2018 r. Pana Daniela Obajtka na stanowisko Prezesa Zarządu PKN Orlen SA, Pan Daniel Obajtek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energa SA w dniu 5 lutego 2018 r.

Daniel Obajtek (ur. 2 stycznia 1976 w Myślenicach) ceniony menadżer, przedsiębiorca oraz doświadczony działacz samorządowy.

Od lutego 2017 roku sprawuje funkcję prezesa Energi SA, kierując spółką w zakresie finansów, zarządzania ładem korporacyjnym, audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, polityki personalnej, polityki prawnej, polityki wizerunkowej i dialogu społecznego.

Rok 2017, pod kierownictwem Daniela Obajtka, Energa SA zakończyła z kapitalizacją na poziomie 5,3 miliarda złotych, notując najwyższy wśród krajowych spółek energetycznych – sięgający 38 procent – wzrost kursu akcji notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Na wzrost zaufania inwestorów złożył się szereg czynników, do których należą działania inwestycyjne, stabilizujące i restrukturyzacyjne. W 2017 roku Grupa Energa zanotowała wzrost wolumenu produkcji energii elektrycznej o 9 procent, wzrost dystrybucji energii elektrycznej o 2 procent, wzrost sprzedaży detalicznej o 5 procent. Szacunkowa EBITDA Grupy wynosi 2 168 mln zł, co stanowi wzrost o 7% w stosunku do roku ubiegłego.

Działalność Grupy charakteryzuje dziś również przewidywalność wyniku, która wpływa na poczucie stabilizacji w gronie inwestorów oraz wśród przeszło 3 milionów klientów indywidualnych.

Wśród sukcesów Daniela Obajtka podkreślić należy podjęcie wyzwania w zakresie rozwiązania istotnego dla całego polskiego sektora energetycznego problemu tzw. umów długoterminowych w zakresie zielonych certyfikatów. Problem ten liczony w miliardach złotych ma istotne znaczenie dla całego sektora. Energa SA, pod kierownictwem Daniela Obajtka, położyła znaczny nacisk na realizację zadań wpisujących się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Przed objęciem stanowiska prezesa zarządu Energi SA, Daniel Obajtek sprawował funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zarządzał 11 tys. pracowników i odpowiadał za budżet w wysokości 27 mld zł. Realizując postawione zadania, Daniel Obajtek usprawnił procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych. Zoptymalizował koszty funkcjonowania ARiMR i zreformował ją pod względem organizacyjnym.

Od 2006 roku pracując w samorządzie skutecznie zrealizował szereg inicjatyw rozwojowych i z powodzeniem przeprowadził wiele inicjatyw infrastrukturalnych.

Polska Agencja Prasowa/PKN Orlen