Spadają zyski Bogdanki

Bogdanka miała w I półroczu 2018 roku 66,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 111,8 mln zł zysku przed rokiem – podała spółka w raporcie półrocznym.

Zysk operacyjny wyniósł w I półroczu 2018 roku 78 mln zł wobec 147,5 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA grupy wyniosła 278,6 mln zł, co oznacza spadek o 12,6 proc. rdr.

Przychody wyniosły 856 mln zł wobec 902,1 mln zł w I półroczu 2017 roku.

Na poziomie jednostkowym zysk netto Bogdanki wyniósł 64,5 mln zł, zysk operacyjny 74 mln zł, a przychody 854,5 mln zł. Wyniki jednostkowe są zgodne z szacunkami spółki z lipca. W samym II kwartale 2018 roku grupa Bogdanka miała 457,3 mln zł przychodów (wzrost o 4,7 proc. rdr), 49,5 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 14,2 proc. rdr), 151,1 mln zł EBITDA (wzrost o 8,9 proc. rdr) i 43,2 mln zł zysku netto wobec 43,9 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półroczu 2018 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 4,5 mln ton, tj. o 0,9 proc. mniej rdr. W samym II kwartale produkcja wzrosła o 13,5 proc. rdr do 2,4 mln ton.

Grupa podtrzymuje tegoroczny plan wydobycia na poziomie nie mniejszym niż 9,0 mln t.

Na koniec II kwartału stan zapasu węgla wyniósł 202 tys. ton, co oznacza wzrost o 178 tys. ton, tj. o 741,7 proc. w stosunku do stanu na koniec grudnia 2017 r. oraz o 181 tys. ton w stosunku do stanu na koniec czerwca 2017 r.

Polska Agencja Prasowa