2 mld zł rekompensat dla PGNiG przez kryzys. Rośnie import LNG Alert

Przemysław Wacławski. Fot. PGNiG.

PGNiG dostrzega wpływ rekordowych cen gazu na sprzedaż w Polsce. Otrzymał rekompensaty za sprzedaż klientom poniżej ceny rynkowej. Maksymalizuje import LNG po wybuchu wojny na Ukrainie.

– W pierwszym kwartale sprzedawaliśmy gaz do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Gdyby nie to, sprzedaż byłaby niższa o 6 procent przez wyższe temperatury i rekordowe ceny. Nasi klienci zwracają na to uwagę i patrzą na ten czynnik – podał Przemysław Wacławski, wiceprezes PGNiG ds. finansowych. Chodzi o sprzedaż zgodną ze specustawą gazową według formuły cenowej z tego dokumentu. – W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to sprzedaż po cenie rynkowej – dodał.

– Od pierwszego stycznia obowiązuje nas nowa taryfa z wzrostem o niecałe 64 procent wzrostu w stosunku do października zeszłego roku nie oddawał wzrostu cen na giełdach europejskich. Wprowadzono rozwiązanie rekompensujące. PGNiG Obrót Detaliczny w zamian za sprzedaż poniżej kosztów nabycia otrzymuje rekompensaty. W pierwszym kwartale 2022 roku było to ponad 2 mld zł.

– Maksymalizujemy import LNG do Polski. W pierwszym kwartale nie było to jeszcze tak widoczne. Wojna rozpoczęła się w końcówce lutego i wtedy zdwoiliśmy nasze działania. W pierwszym kwartale tego roku przypłynęło do nas 10 statków, rok temu to było 7 statków – wyliczał gospodarz konferencji wynikowej PGNiG, zapewniając o dalszym wzroście w kolejnych kwartałach.

Wojciech Jakóbik