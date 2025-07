„Shift to tomorrow” – EXLANTIX rozpoczyna rewolucję w segmencie luksusowych samochodów elektrycznych

EXLANTIX, marka luksusowych pojazdów elektrycznych należąca do Grupy CHERY, ogłasza wejście na polski rynek. Ta premiera wyznacza nowy rozdział w historii krajowej elektromobilności, wprowadzając odważnego gracza, który płynnie łączy nowoczesny i charakterystyczny design, wysokie osiągi oraz najnowocześniejsze technologie. Z misją redefiniowania luksusu i innowacji, EXLANTIX jest gotowy odmienić krajobraz elektrycznej motoryzacji w jednym

z najbardziej dynamicznych regionów Europy Środkowej.

Nowa definicja luksusu w elektromobilności

EXLANTIX powstał z myślą o klientach, którzy oczekują więcej – pod względem osiągów, technologii i sposobu, w jaki doświadczają jazdy. To nie tylko marka samochodów – to odważna reinterpretacja luksusu w elektromobilności. Hasło Hasło „Shift to tomorrow” odzwierciedla misję marki: dostarczanie najwyższej wydajności, inteligentnej kontroli i wyrafinowanego doświadczenia jazdy, gotowego na wyzwania przyszłości.

Każdy detal – od dopracowanej stylistyki nadwozia po intuicyjny, cyfrowy kokpit

– został zaprojektowany z myślą o perfekcyjnym połączeniu formy i funkcji.

To wizja przyszłości, zakorzeniona w innowacji, elegancji i precyzji wykonania.



EXLANTIX to więcej niż tylko samochód. To także kompleksowe usługi

i nowoczesne rozwiązania cyfrowe, zapewniające spójne i luksusowe doświadczenie użytkownika. Wierzymy, że lepsze produkty i najwyższa jakość zainspirują więcej osób do wejścia w przyszłość mobilności.

EXLANTIX zmienia nie tylko sposób, w jaki tworzy się samochody – ale także to, jakie daje nam doświadczenia podczas jazdy.

Wsparcie globalnego lidera: Grupa CHERY

EXLANTIX czerpie swoją siłę z Grupy CHERY, która przez kolejne 22 lata jest największym eksporterem samochodów z Chin oraz globalnym pionierem w segmencie premium elektromobilności. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, CHERY zbudowało silną międzynarodową pozycję, opartą na spójnym systemie badań i rozwoju oraz jasnej wizji przywództwa technologicznego.

Globalny ekosystem innowacji Grupy CHERY obejmuje osiem centrów R&D, ponad 300 laboratoriów Yaoguang oraz zespół liczący ponad 25 000 inżynierów

i naukowców. Ta potężna infrastruktura umożliwia nieustanny rozwój w kluczowych obszarach, takich jak architektura pojazdów, elektryczne układy napędowe, inteligentne kokpity, autonomiczna jazda i zintegrowane ekosystemy cyfrowe.

Zaangażowanie CHERY w zrównoważony rozwój i technologie przyszłości sprawia,

że EXLANTIX nie tylko wchodzi na rynek — ale pomaga go na nowo zdefiniować.

Modele 2025: EXLANTIX ES i ET

W 2025 roku EXLANTIX zadebiutuje w Polsce z dwoma modelami – ES i ET.

Oba wyposażone są w nowoczesne, w pełni elektryczne układy napędowe

i ucieleśniają filozofię marki: doskonałe osiągi, inteligentna technologia

oraz wysublimowane rzemiosło. Wspierany przez ogromne doświadczenie Grupy CHERY w zakresie nowych technologii motoryzacyjnych, EXLANTIX jest idealnie przygotowany do poszerzania swojej oferty i elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.

Samochody EXLANTIX przeszły szeroko zakrojone testy na całym świecie,

co potwierdza ich najwyższą jakość, niezawodność i pełne przygotowanie

do międzynarodowej ekspansji. Tak solidne fundamenty wzmacniają strategiczną ekspansję marki i jej zaangażowanie w segment premium elektromobilności.



Strategiczna ekspansja w Polsce

Wejście EXLANTIX na rynek polski to kluczowy etap w jego międzynarodowej strategii rozwoju. Polska jako jeden z największych i najbardziej dynamicznych rynków motoryzacyjnych Europy Środkowo-Wschodniej, odgrywa ważną rolę

w globalnej wizji marki dotyczącej rozwoju segmentu premium. W 2024 roku EXLANTIX przeprowadził kompleksowy program testowy, pokonując łącznie 32 000 kilometrów na trasach w całej Europie, w tym w Polsce. Oprócz samego przebiegu, program obejmował realistyczne symulacje w ekstremalnych i zróżnicowanych warunkach – od mroźnych regionów Europy Wschodniej, przez gorące pustynie Bliskiego Wschodu, zatłoczone miasta Europy Zachodniej, aż po wymagające tereny Ameryki Południowej. Te różnorodne wyzwania stanowiły solidną bazę do dalszej optymalizacji produktów i dopracowania technologii, zapewniając najwyższą jakość i niezawodność w każdych warunkach.

Dzięki takiemu przygotowaniu EXLANTIX jest gotowy, by odpowiedzieć na potrzeby polskich klientów – oferując innowacyjny design, zaawansowaną technologię

i premium doświadczenie za kierownicą.

Premiera modeli EXLANTIX ES i ET

Modele ES i ET zostały zbudowane na zaawansowanej platformie 800V wysokiego napięcia, co zapewnia imponującą moc, wysoką wydajność i błyskawiczne ładowanie. Celem wprowadzania przez markę tak innowacyjnych rozwiązań jest

dostarczanie kierowcom dynamicznych i dopracowanych wrażeń z jazdy w pełni elektrycznym samochodem.

Model EXLANTIX ES jest przykładem światowej klasy designu i innowacji, czego potwierdzeniem są wyróżnienia przyznane przez czołowe międzynarodowe instytucje, takie jak amerykańska nagroda MUSE Design Awards oraz niemiecka iF Design Award. Te prestiżowe nagrody wzmacniają pozycjonowanie marki EXLANTIX jako premium w segmencie pojazdów elektrycznych o silnym, globalnym oddziaływaniu.

Model ES z prestiżowymi nagrodami za design

Modele ES i ET, zaprojektowane z myślą o wymagających polskich kierowcach, łączą elegancję, komfort i nowoczesne technologie. Szczegółowe parametry techniczne zostaną zaprezentowane podczas zbliżających się premier.

Yin Tongyue o przyszłości marki EXLANTIX

Przewodniczący Grupy CHERY, Yin Tongyue, podkreślił: „Nieustannie będziemy stawiać na integrację nowych technologii, ekosystemów oraz innowacyjnych koncepcji w ramach marki EXLANTIX, tworząc przełomową markę premium

o wysokim zaawansowaniu technologicznym i doskonałym doświadczeniu użytkownika.”

Yin Tongyue podczas premiery technologii EXLANTIX

EXLANTIX na polskich drogach

W najbliższych miesiącach marka EXLANTIX zorganizuje w Polsce szereg atrakcji,

w tym jazdy testowe , podczas których media oraz klienci będą mogli osobiście doświadczyć osiągów i innowacyjności nowych modeli. To wyjątkowa okazja, by poznać z bliska możliwości marki i jej zaangażowanie w rozwój segmentu luksusowej elektromobilności.

O marce EXLANTIX

EXLANTIX to marka premium, stworzona z myślą o kierowcach, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko codziennej mobilności. Dzięki harmonijnemu połączeniu zaawansowanej technologii, dopracowanego designu i doskonałych osiągów, EXLANTIX na nowo definiuje nowoczesne podróżowanie – nadając mu pewność, komfort i elegancję.

Z myślą o przyszłości marka konsekwentnie stawia na innowacje i zrównoważony rozwój, kształtując świat, w którym jazda staje się nie tylko środkiem do celu, lecz także inspirującym i stylowym doświadczeniem.



EXLANTIX – „Shift to tomorrow”